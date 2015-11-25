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Dünya
Deutsche Welle

Zschäpe'nin avukatlarına izin yok

NSU davasının baş sanığı Zschäpe'nin görevden azledilme dilekçesi veren üç avukatına mahekemeden izin çıkmadı.

25 Kasım 2015 13:43


Bayerische Rundfunk'un haberine göre, NSU davasının başından bu yana baş sanık Beate Zschäpe'yi savunmakla yükümlü olan üç avukat Anja Sturm, Wolfgang Stahl und Wolfgang Heer davanın devamında da bu görevi sürdürmek zorunda kalacak. Zira davanın görüldüğü Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi söz konusu üç avukatın görevden azledilmeleri için verdiği dilekçeyi reddetti.

Avukatlar, Zschäpe ile yeni atanan avukat arasındaki görüşmeler konusunda kendilerinin bilgilendirilmediğini, bu nedenle hukuka uygun bir savunma yapmanın mümkünatı kalmadığını belirtmiş ve görevlerinden azledilmelerini istemişti.

Ayrıca sanıklardan Ralf Wohlleben'in reddi hakim talebinin de kabul edilmediği bildirildi.

Gözler 8 Aralık'ta

NSU davasında gözler 8 Aralık'ta yapılacak duruşmaya çevrilmiş durumda. Baş sanık Beate Zschäpe'nin 8 Aralık'ta ilk kez mahkemede ifade vermesi bekleniyor.

Öte yandan Alman Federal Meclisi'nde yeniden oluşturulan NSU Araştırma Komisyonu'nun bugün ilk kez toplanması bekleniyor. Komisyon, 2000-2007 yılları arasında 8' Türk, 1 Yunan ve polis memuru olmak üzere 10 kişiyi öldürmekle suçlanan NSU'nun cinayetler serisini mercek altına alacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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