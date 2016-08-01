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Deutsche Welle

Zschäpe'nin avukatları tartıştı

Almanya'da NSU davasının baş sanığı Beate Zschäpe'nin avukatları, Zschäpe'nin sorgusu sırasında yöneltilen sorular nedeniyle tartıştı.

01 Ağustos 2016 20:13


8'i Türk, 1'i Yunan 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar ve banka soygunları düzenleyen NSU terör hücresinin hayattaki tek sanığı Beate Zschäpe'nin Münih'te görülen duruşmasında yine bir anlaşmazlık çıktı. Bu kez Zschäpe'yi savunan avukatlar arasında ihtilaf yaşandı.

Zschaepe'nin kendisine atanan avukatı Wolgang Heer ile kendisinin talep ettiği avukat Hermann Borchert'in, Zschäpe'nin sorgusu sırasında mahkeme salonunda tartıştıkları ve bu nedenle duruşmaya ara verilmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

Avukat Bochert'in, Zschäpe'ye soru yöneltirken avukat Heer'i böldüğü ve sanığa yöneltilen soruların dava bağlamı dışında olduğunu belirttiği bildirildi. Borchert'in Heer'i bölerek, duruşmaya ara verilmesini talep ettiği belirtildi. Borchert aynı zamanda müvekkilinin yeni bir savunma yapacağını açıkladı.

Baş sanık Beate Zschäpe kendisine atanan üç avukat Heer, Stahl ve Sturm ile uzun süredir anlaşmazlık yaşıyordu. Zschäpe mahkemeden daha önce de avukatlarının değişmesini talep etmişti.

Bugünkü duruşmada ayrıca 1999 yılında Jena kentindeki aşırı sağcı kesimin kavgasına karışan bir görgü tanığının sorgusu ise ileri bir tarihe ertelendi. Görgü tanığının duruşmaya katılmadığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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