Zschäpe avukatlarını şikayet etti



Almanya'nın Münih kentinde 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesiyle ilgili devam eden NSU davası, baş sanık Beate Zschäpe'nin savunma avukatlarıyla yaşadığı gerginliklere sahne oluyor.

Mahkemenin yasa gereği zorunlu olarak tayin ettiği avukatları istemeyen Zschäpe'nin, avukatları Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl ve Anja Sturm hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Münih Başsavcılığı'nın bir sözcüsü Bild gazetesinde bu konuda çıkan haberi doğrulayarak suç duyurusunun ilgili makamlara iletildiğini kaydetti.

İddialar inceleniyor

Zschäpe'nin suç duyurusunda avukatlarını susma hakkıyla ilgili yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle şikayet ettiği belirtildi. Zschäpe'nin iddialarının incelendiğini belirten savcılık sözcüsü, suç duyurusuyla ilgili değerlendirmenin ne zaman sonuçlanacağına ilişkin ise bilgi vermedi.

Davanın baş sanığı Zschäpe, avukatlarıyla uzun zamandır sorunlar yaşıyor. Daha önce de avukatlarını istemediğini söyleyen Zschäpe'nin bu yöndeki talebi mahkeme tarafından reddedilmişti. Zschäpe, avukatlarından Wolfgang Heer'in görevden alınması için geçen hafta da yeniden bir dilekçe vermişti.

Mahkeme heyeti, Zschäpe'nin yeni başvurusu ile ilgili henüz bir karar vermedi. Zschäpe'nin itirazları nedeniyle mahkeme dördüncü bir savunma avukatı daha görevlendirmişti.