-Zsa Zsa Gabor yine hastaneye kaldırıldı LOS ANGELES (A.A) - 08.10.2011 - Ünlü aktris Zsa Zsa Gabor'un bilincini kaybettiği ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Gabor'un kocası Frederic Prinz von Anhalt, ünlü yıldızın ateşinin çok yükseldiğini ve midesinde kanama olduğunu söyledi. Gabor'un Los Angeles'taki malikanesine gelen sağlık ekipleri, 94 yaşındaki yıldızı hemen UCLA Ronald Reagen Tıp Merkezi'ne götürdü. Gabor, geçen yıl yataktan düşüp kalça kemiğini kırdığından beri sık sık hastaneye yatırılıyordu. Ünlü oyuncunun sağ bacağının büyük kısmı da kangren nedeniyle kesilmişti. Birçok Hollywood yapımında rol alan Macar asıllı ünlü oyuncu "En göz alıcı aktris" kategorisinde, 1958 yılında Altın Küre'yi kazandı. Evlilikleriyle gündeme gelen Gabor, dokuz evliliğinden ilkini 1937'de evlenip 1941'de boşandığı, Murat Belge'nin babası Türk siyasetçi Burhan Asaf Belge ile yaptı. Ardından Conrad Hilton ile evlenen Gabor'un bu evlilikten tek çocuğu Francesca Hilton doğdu. Prens Frederic von Anhalt ile 1986 yılından bu yana evli olan aktris, Anhalt Prensesi unvanını da taşıyor.