T24 LogoT24 Logo
Dünya

Zsa Zsa Gabor yine hastaneye kaldırıldı LOS ANGELES (A.A)

09 Ekim 2011 02:29

-Zsa Zsa Gabor yine hastaneye kaldırıldı LOS ANGELES (A.A) - 08.10.2011 - Ünlü aktris Zsa Zsa Gabor'un bilincini kaybettiği ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Gabor'un kocası Frederic Prinz von Anhalt, ünlü yıldızın ateşinin çok yükseldiğini ve midesinde kanama olduğunu söyledi. Gabor'un Los Angeles'taki malikanesine gelen sağlık ekipleri, 94 yaşındaki yıldızı hemen UCLA Ronald Reagen Tıp Merkezi'ne götürdü. Gabor, geçen yıl yataktan düşüp kalça kemiğini kırdığından beri sık sık hastaneye yatırılıyordu. Ünlü oyuncunun sağ bacağının büyük kısmı da kangren nedeniyle kesilmişti. Birçok Hollywood yapımında rol alan Macar asıllı ünlü oyuncu "En göz alıcı aktris" kategorisinde, 1958 yılında Altın Küre'yi kazandı. Evlilikleriyle gündeme gelen Gabor, dokuz evliliğinden ilkini 1937'de evlenip 1941'de boşandığı, Murat Belge'nin babası Türk siyasetçi Burhan Asaf Belge ile yaptı. Ardından Conrad Hilton ile evlenen Gabor'un bu evlilikten tek çocuğu Francesca Hilton doğdu. Prens Frederic von Anhalt ile 1986 yılından bu yana evli olan aktris, Anhalt Prensesi unvanını da taşıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24