Zsa Zsa Gabor'un unutulmaz sözleri

Macaristan asıllı dünyaca ünlü Amerikalı aktris Zsa Zsa Gabor 99 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

6 Şubat 1917 doğumlu Zsa Zsa Gabor 40 yılı aşan sinema kariyeri, 9 kez evlenmesi ve efsanevi kişiliğiyle biliniyordu.

Zsa Zsa Gabor, ilk kez Türk bir diplomat olan Burhan Belge ile Budapeşte'de evlenmişti. Çift, 1937 ve 1941 yılları arasında evli kalmıştı.

İngilizce'yi ağır bir Macar aksanıyla konuşan güzel aktris, evlilikleri hakkındaki komik laflarıyla da biliniyordu.

"Bir kız aşk için evlenmelidir ve onu bulana kadar evlenmeye devam etmelidir."