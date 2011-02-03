-ZSA ZSA GABOR'UN KOCASI DA HASTANEDE LOS ANGELES (A.A) - 03.02.2011 - Hastaneye kaldırılan Macar asıllı Amerikalı oyuncu Zsa Zsa Gabor'un kocası da hastane asansöründe düşmesi üzerine aynı hastanede tedavi görmeye başladı. Sözcü John Blanchette, Ronald Reagan UCLA Tıp Merkezi'ndeki tedavi gören Gabor'un kocası Frederic Prinz von Anhalt'ın asansörde düştüğünü bildirdi. Blanchette, çiftin aynı odada kalmadıklarını belirtti. Zsa Zsa Gabor, kangren yüzünden sağ bacağının dizden kesilmesinden 8 gün sonra hastaneden taburcu edilmiş, ancak kan tükürmesi nedeniyle hastaneye yeniden kaldırılmıştı. Doktorların, Gabor'un akciğerlerinde oluşan enfeksiyonu tedavi ettiği, ünlü oyuncunun durumunun ağır olduğu ifade edilmişti. "En göz alıcı aktris" kategorisinde, 1958 yılında Altın Küre'yi kazanan Gabor, evlilikleriyle gündemde oldu. Gabor, dokuz evliliğinden ilkini, 1937'de evlenip 1941'de boşandığı, Murat Belge'nin babası Türk siyasetçi Burhan Asaf Belge ile yaptı. Ardından Conrad Hilton ile evlenen Gabor'un bu evlilikten tek çocuğu Francesca Hilton doğdu. Zsa Zsa Gabor'un 1949 yılında evlenip 1954 yılında boşandığı George Sanders, 1970 yılında yine kendi gibi aktris olan ablası Magda Gabor ile evlendi. Prens Frederic von Anhalt ile 1986 yılından bu yana evli olan aktris, Anhalt Prensesi unvanını da taşıyor.