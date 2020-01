Zsa Zsa Gabor yaşam savaşı veriyor

99 yaşındaki Macar asıllı oyuncu Zsa Zsa Gabor solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun eşi, Gabor'un 100 yaşını görmek istediğini söyledi.

Ünlü aktristin dokuzuncu eşi Frederic Prinz von Anhalt, Reuters'a yaptığı açıklamada solunum yetmezliği nedeniyle ünlü sanatçının pazartesi günü Los Angeles'ta bulunan UCLA Medical Center'a kaldırıldığını söyledi.

1950'lerde çevirdiği 'Moulin Rouge' ve 'Lili' filmleriyle tanınan oyuncu, 6 Şubat'ta 99 yaşına girdi. Gabor, 2011'de geçirdiği bacak amputasyonu ameliyatı nedeniyle yıllardır evinden çıkamayacak durumdaydı.

Gabor'un eşi von Anhalt, ünlü oyuncunun yaşına göre sağlık durumunun kötü olmadığını belirterek 'Az konuşuyor ama dayanıyor. Birkaç yıl daha dayanabileceğini umuyorum. Önümüzdeki sene 100. yaşını kutlamayı çok istiyor. Şimdi ameliyat gününü bekliyoruz, her şeyin düzeleceğini umut ediyoruz' dedi.



Zsa Zsa kimdir?

Esas adı Sari Gábor olan Zsa Zsa Gabor, 6 Şubat 1917 tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kalabalık bir ailede ortanca çocuk olarak doğdu.

İsviçre’de “Madam Subilia” adlı bir yatılı okulda okudu. 1936 yılında Viyana'da "The Singing Dream" adlı operette görev aldı.

1936 yılında Macaristan güzellik kraliçesi seçildi.1937 yılında Türk Dışişlerinde çalışan Burhan Asaf Belge evlendi 1941 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti boşanma işlemlerini başlattı. Ve aranan bir oyuncu oldu. Zsa Zsa Gabor, Hollywood'a geldikten sonra da döneminin en güzel ve çekici kadınlarından biri olarak anılmıştır. 1958 yılında "En Göz Alıcı Aktris" kategorisinde Altın Küre'yi kazandı.

Atatürk'e aşık olduğunu söylemişti

Zsa Zsa Gabor'un hayatı ve hatıraları 1991 yılında yayınlandı ve Gabor, One Lifetime is not Enough isimli kitapta Atatürk ile olan ilişkisini anlattı.

1937 yılında Ankara’ya geldi ve dönemin dışişleri bürokratı Burhan Asaf Belge ile evlendi. Atatürk ile tanıştı ve 5 yıl boyunca Atatürk’e aşık olduğunu söyledi. Atatürk öldükten sonra 1949 yılında George Sanders ile evlendi ve 1954 yılında boşandı.

1942 yılında Hilton otellerini sahibi Conrad Hilton'la evlenen Gabor’un İstanbul’da otelaçması için eşine baskı yaptığı ve Conrad Hilton’un da Harbiye’deki Hilton’u açtığı söyleniyor.