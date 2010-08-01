-ZSA ZSA GABOR CUMA GÜNÜ TABURCU OLACAK LOS ANGELES (A.A) - 01.08.2010 - Kalça kemiği ameliyatı geçiren 93 yaşındaki Macar asıllı Amerikalı aktris Zsa Zsa Gabor'un gelecek cuma hastaneden taburcu olacağı bildirildi. Gabor'un temsilcisi John Blanchette, kalça kemiği kırığı sebebiyle hastaneye kaldırılmasından yaklaşık 3 hafta sonra taburcu olması öngörülen ünlü yıldızın, bu hafta fizik tedavisi göreceğini söyledi. Blanchette, Gabor'un eşi Prens Frederic von Anhalt'ın, hemşirelerle şakalaşmasına karşın moralinin bozuk olduğunu ve eve dönünce eski ruh haline kavuşmasını umduğunu belirttiği yıldız için 25 bin dolarlık bir hastane yatağı aldığını da sözlerine ekledi. 2002'de bir trafik kazasının ardından kısmi felç geçirmesi sonucu tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Gabor, 17 Temmuz'da Los Angeles'daki evinde telefona uzanırken yere düşmesi sonucu kalça kemiğini kırmış ve ardından ameliyat geçirmişti. 1958 yılında "En Göz Alıcı Aktris" kategorisinde Altın Küre'yi kazanan Gabor'un, hayatının en göze çarpan yönlerinde biri de evlilikleri. Gabor'un 8 evliliğinden ilki, 1937'de evlenip 1941'de boşandığı Türk siyasetçi Burhan Asaf Belge ile oldu. Daha sonra Conrad Hilton ile evliliğinden olan tek çocuğu Francesca Hilton, Paris Hilton'un büyük teyzesi. Zsa Zsa Gabor'un 1949 yılında evlenip 1954 yılında boşandığı George Sanders, 1970 yılında yine kendi gibi aktris olan ablası Magda Gabor ile evlenmiştir. 1986 yılından beri Prens Frederic von Anhalt ile evli olan aktris, Anhalt Prensesi unvanını aldı.