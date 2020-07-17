Zorunlu ücretsiz iznin uzatılmasına sendikalardan tepki: Günde 39 lirayla insanca yaşam mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasını 30 Haziran 2021’e uzatma yetkisini veren yasaya sendikalardan sert tepki geldi. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere devlet tarafından günde sadece 39 lira, ayda en çok 1.177 lira ödendiğini dikkat çeken sendika temsilcileri, uygulamanın meşrulaştırılarak sürekli kılınmak istendiğini belirttiler.

Sözcü’ye konuşan Türk-İş Bursa 8. Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer, “Uzatılmak istenen ücretsiz izin uygulamasında işverene ‘İstediğine gel çalış de, parasını öde, istediğini gönder ben de 40’TL’ vereyim’ demek isteniyor” dedi.

Türk-İş Kocaeli Bölge Temsilcisi Yakup Yıldız ise işten çıkarmaların 2021 Haziran ayına kadar ertelenebilecek olmasının “makyaj” olduğunu savunarak, “Günlük 39 lira ücretsiz izin parası ödeniyor. İnsanca yaşam koşullarını sağlayacak bir rakam değil bu. İşte bu sosyal devlet olma anlayışından uzak bir anlayışla hareket edildiğinin en bariz örneği” diye konuştu. Yıldız, ücretsiz izne çıkarılan işçilere 2 bin 400 liralık asgari ücret tutarında ödeme yapılması gerektiğini belirtti.

DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük ise şunları söyledi: “Biz bu düzenlemeye en başından beri karşıyız. Ücretsiz izin uygulamasını meşrulaştırılmak ve sürekli kılmak istiyorlar. Hükümet İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işçiye daha az ödeme yapmak için yeni bir yol icat etti ve bu yolu kalıcı kılmak istiyor. Böylece ücretsiz izne çıkarılan işçilere normal şartlarda hak edecekleri işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden çok daha düşük ödeme yapıyorlar.”