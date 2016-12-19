Zorunlu trafik sigortasında ihlal yapanlara ceza

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortasında aşırı yüksek prim teklifi başta olmak üzere kural ihlalinde bulunan sigorta şirketlerinin tespit edildiğini belirterek, bu kapsamda Hazine Müsteşarlığının 27 şirkete idari para cezası kestiğini bildirdi.

Şimşek son yıllarda Türkiye'de görülen hasar maliyetlerindeki yükselişe karşılık sektörün de primleri yükselttiğini gördüklerini, bunun üzerine hem sektörü rahatlatmak hem de vatandaşın uygun ve kaliteli hizmete ulaşması amacıyla önemli tedbirler aldıklarını ifade etti.

Trafik sigortası poliçe tanzimi esnasında teminat kapsamına girmeyen rizikoların yargı kararları ile kapsama dahil edilmesi ve hasar ödemelerinde belirsizliğe neden olan yapısal sorunlar nedeniyle özellikle 2015 yılının ikinci yarısından itibaren primlerde meydana gelen artışı dikkatle izlediklerini ve yasal düzenlemeler yaptıklarını anlatan Şimşek, bu çerçevede 26 Nisan'da çıkarılan kanun ile trafik sigortası maliyetlerinin öngörülebilir hale getirilmesi için yoğun çaba harcandığını belirtti.

"Yüzde 9'luk düşüş gerçekleşti"

Yapılan söz konusu kanun değişiklikleri ile fiyatlamada istikrarı bozan yargı kaynaklı yapısal soruna karşı güvence sağlandığına ve primlerde aşağı yönlü trend başladığına dikkati çeken Şimşek, "Bu yıl mayıs ayından kasım sonuna kadar tüm araç grupları için ortalama yüzde 8'lik ve otomobil araç grubu için ise yaklaşık yüzde 9'luk düşüş gerçekleşmiştir" dedi.

Şimşek, diğer taraftan vatandaşların güncel fiyat bilgisine erişiminin sağlandığını belirterek, güncel primlerin tüketiciye sunulması ve piyasadaki şeffaflığın arttırılması amacıyla 30 Eylül'den itibaren kimlik numarası ve plaka bilgileri girilerek, tüm sigorta şirketlerinin fiyatlarının karşılaştırmalı olarak görüntülenmesinin mümkün kılındığını ifade etti.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi internet sitesinde oluşturulan teklif ekranının, zorunlu bir sigorta olan trafik sigortasında vatandaşların piyasadaki tüm fiyatları tek bir yerden görerek uygun fiyatlardan poliçe temin etmesini sağlamak gayesiyle yürürlüğe konulduğunu hatırlatan Şimşek, tekliflerin poliçeleştirilmesinin sigorta şirketleri ve acenteler üzerinden yapıldığına işaret etti.

"D oğru ve istikrarlı fiyatlama"

Vatandaşların internet sitesi üzerinden tüm sigorta şirketlerinin primlerini görerek fiyat karşılaştırması yapabildiğine değinen Şimşek, "Uygulamanın yürürlüğe konulmasında, vatandaşın rekabetçi fiyatlardan haberdar olması sağlanarak bilgi asimetrisinin önüne geçilmesi, trafik sigortasında arzın az sayıda şirkette toplanmasının engellenerek piyasanın geneline yayılması, şirketler tarafından doğru ve istikrarlı fiyatlamanın yapılmasının sağlanması amaçlanmıştır" görüşüne yer verdi.

Şimşek, sigortalıların piyasada fiyat araştırması yaparak daha düşük bedel üzerinden ek masraf olmadan, eski poliçesini iptal ederek aradaki zamanda teminat boşluğuna yer vermeden yeni poliçe düzenlemesine de olanak tanındığını bildirdi.

"Şirketler kendilerine çeki düzen vermeli"

Yaptıkları tüm bu düzenlemelere rağmen, aşırı yüksek prim teklifleri başta olmak üzere kural ihlalinde bulunan şirketleri tespit ettiklerini vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

"Zorunlu Trafik Sigortasında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin Hazine Müsteşarlığınca yakından takip edilmektedir. Söz konusu şirketlerce düzenlenen poliçelere ve verilen teklif primlerine ilişkin olarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından Hazine Müsteşarlığına düzenli olarak raporlama yapılmaktadır. Söz konusu rapordaki verilere göre, hiç teklif vermeyen, sigorta yapmaktan kaçınmaya yönelik aşırı yüksek fiyat teklif eden veya bu fiyatlara göre poliçe düzenleyen sigorta şirketleri tespit edilerek Hazine Müsteşarlığınca anılan şirketlerin savunmaları alınmakta ve bu şirketlere Sigortacılık Kanunu’nun ilgili maddesi gereği 12 bin liraya kadar idari para cezası uygulanmaktadır."

27 şirkete ceza

Şimşek, Hazine Müsteşarlığınca alınan savunmalar neticesinde kural ihlalinde bulunan 27 sigorta şirketine idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Yapılan düzenlemeler, alınan tedbirlerin ardından prim düşüşlerinin arzuladıkları seviyede olmadığına dikkati çeken Şimşek, sektörü yakından izlemeye devam edeceklerini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Biz yapmamız gereken her düzenlemeyi yaptık, sektörü rahatlatan adımlar attık. Artık bir an önce şirketlerin de kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor" ifadesini kullandı.