Zorunlu trafik sigortası bir yılda üç kat arttı

Bir yıl önce 250, 300 liraya yaptırılabilen zorunlu trafik sigortası, bu yıl neredeyse üç kat daha pahalıya mal olmaya başladı. Fiyatlardaki artışları vatandaşlara izah etmekte ciddi sıkıntı yaşadıklarını anlatan Başkent Güven Sigorta Yöneticisi Hasan Nazikoğlu, isteğe bağlı olarak yaptırılan kaskoda böyle bir gelişme yaşanması durumunda kasko yaptıranların sayısının yarı yarıya azalacağını belirtti.

Zaman'dan Koray Tekin'e konuşan Nazikoğlu, “Mecburi olduğu için vatandaş eziliyor, sıkılıyor ama yine de yaptırıyor. Çünkü yaptırmak zorunda. Başka çaresi yok.” dedi. Zorunlu trafik sigortasına son 6 ayda 8 kez zam geldiğini belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, zorunlu sigortada serbest fiyat uygulamasının kalkması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan veriler de zorunlu trafik sigortası ve kaskoda yaşanan fiyat artışlarının genel enflasyonu dahi yukarı çekecek seviyelerde olduğunu gözler önüne serdi.

Sigorta şirketlerine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren tarifeyi serbest olarak belirleme hakkı verildi. Bu yolla, primlerin rekabetçi ortamda belirleneceği söylendi. Ayrıca trafik geçmişi temiz olan kişilerin de daha uygun fiyatlarla poliçe düzenlenebileceği kaydedildi.

Ancak vaat edilen tam anlamıyla gerçekleşmedi. Zorunlu trafik sigortası primleri, özellikle 2015'in ilk aylarından bu yana kademeli olarak ciddi artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl 250-300 lira bandında olan trafik sigortasını bu yıl yenilemek isteyen kişiler, 800 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalmaya başladı.

Hasarı olanlarda bu rakam bin lirayı buldu. Başkent Güven Sigorta Yöneticisi Hasan Nazikoğlu'nun verdiği bilgilere göre mayıs ve hazirandan sonra zorunlu trafik sigortasına müthiş bir zam geldi. Acenteler, geçtiğimiz yıl 250-300 liraya trafik sigortasını yaptıran müşterilerin bu yıl üç kata varan oranda fazla ödeme yapmak zorunda kalmasının sebebini anlatmak için ciddi mesai harcıyor.