Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulaması nedeniyle Kırklareli'nde trafik ekipleri kontrollere başladı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin giriş ve çıkış noktalarında, araçlarda kış lastiği denetimi yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu yarın başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.

Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla yeniden belirlenecek.

Sıcaklık 7 derece altına düşünce kış lastiğine geçilmeli

Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kış lastiğine geçilmesi gerekiyor. Kış lastikleri, 7 ila eksi 40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahip bulunuyor.

Kış lastiği, soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlıyor, fren mesafesini de yüzde 50'ye kadar kısaltıyor.