Zorunlu karşılıklarda yapılan değişiklik bankaları kapsamayacak

Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe giren TCMB Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Finansman şirketlerine Türk lirası yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları 13 Mayıs tarihi de dahil olmak üzere hesaplama tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Bununla birlikte yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları 13 Mayıs tarihi dahil olmak üzere hesaplama tarihine kadar yüzde 0, 23 Aralık 2022 tarihi dahil olmak üzere hesaplama tarihine kadar yüzde 3 olacak.

Bankacılar söz konusu kararın ardından "Bankalar bu karardan sonra dövizde karşılık ayırmamak için müşterilerine döviz bozun baskısı yapacak; yakında dövize eksi faiz verirlerse şaşırmamak lazım" diyerek tebliğde revize beklediklerini dile getirmişti.

Beklenen revize Anadolu Ajansı'nın (AA) "Finansman şirketleri için zorunlu karşılık oranları geçici süreyle sıfıra çekildi" başlıklı haberinde yer aldı.

Haberde"23 Nisan'da yapılan değişiklikle finansman şirketlerinin zorunlu karşılık oranları bankalar ile aynı seviyeye getirilmişti. Finansman şirketlerine uygulanacak Türk lirası zorunlu karşılık oranları vadelere göre yüzde 3-8 ve yabancı para zorunlu karşılık oranları yüzde 5-21 düzeyinde bulunuyordu" ifadesi eklendi.

Sadece finansman şirketlerini kapsıyor

Böylece bankaların uygulama dışında olduğu ve sadece finansman şirketlerini kapsadığı belirtildi. Bugün AA'da yer alan haberde:

"Yapılan değişiklikler kapsamında, tebliğe zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklere ilişkin geçici bir madde eklendi.

Bu madde ile finansman şirketleri için Türk lirası ve yabancı para yükümlülükler kapsamında uygulanan zorunlu karşılık oranları 13 Mayıs (dahil) hesaplama tarihine kadar sıfıra indirildi. Öte yandan finansman şirketlerinin yabancı para yükümlülükleri için zorunlu karşılık oranlarının, 13 Mayıs'tan 23 Aralık'a kadar ise yüzde 3 olarak uygulanması hüküm altına alındı.

Uygulama ile finansman şirketlerine likidite yönetimi açısından kolaylık sağlanmasının yanı sıra bu şirketlerin kredilerinin hedeflenen alanlara ve yurt dışından veya yabancı para cinsinden fonlama imkanlarına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

23 Nisan'da yapılan değişiklikle finansman şirketlerinin zorunlu karşılık oranları bankalar ile aynı seviyeye getirilmişti. Finansman şirketlerine uygulanacak Türk lirası zorunlu karşılık oranları vadelere göre yüzde 3-8 ve yabancı para zorunlu karşılık oranları yüzde 5-21 düzeyinde bulunuyordu." ifadesi yer aldı.