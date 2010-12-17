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Ekonomi

ZORUNLU KARŞILIKLAR YENİDEN DÜZENLENDİ ANKARA (A.A)

17 Aralık 2010 11:18

-ZORUNLU KARŞILIKLAR YENİDEN DÜZENLENDİ ANKARA (A.A) - 17.12.2010 - Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını yeniden düzenledi. Resmi Gazete'de yayımlanan ve 7 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulanacak Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile Türk Lirası yükümlülüklerde zorunlu karşılık oranı yüzde 5 ile 8 arasında değişecek. Söz konusu oran, yabancı para yükümlülüklerde ise yüzde 11 olarak uygulanmaya devam edecek. Yeni düzenleme ile 7 Ocak 2011 tarihinden itibaren zorunlu karşılık oranları şöyle olacak: Türk Lirası yükümlülükler: -Vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplarda: Yüzde 8 -1 aya kadar vadeli mevduatlar, katılma hesaplarında (1 ay dahil): Yüzde 8 -3 aya kadar vadeli mevduatlar, katılma hesaplarında (3 ay dahil): Yüzde 7 -6 aya kadar vadeli mevduatlar, katılma hesaplarında (6 ay dahil): Yüzde 7 -1 yıla kadar vadeli mevduatlar, katılma hesaplarında: Yüzde 6 -1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduatlar, katılma hesapları ile birikimli mevduatlar, katılma hesaplarında: Yüzde 5 -Mevduat, katılım fonu dışındaki diğer yükümlülükler: Yüzde 8 -Özel fon havuzlarında vadesine karşılık gelen yüzde 7 ve yüzde 5 Yabancı para yükümlülükler: Yüzde 11

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