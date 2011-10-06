-Zorunlu Karşılık Oranlarında indirim ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Merkez Bankası Türk lirası zorunlu karşılık oranlarında 0,5 puan ile 8 puan aralığında indirime gitti. Banka'dan yapılan açıklamaya göre, zorunlu karşılık oranları 3 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesaplarında yüzde 13'ten yüzde 12,5'e, 1 yıla kadar vadeli Türk lirası diğer yükümlülüklerde yüzde 13'ten yüzde 11'e, 3 yıla kadar vadeli Türk lirası diğer yükümlülüklerde yüzde 13'ten yüzde 8'e ve 3 yıldan uzun vadeli Türk Lirası yükümlülüklerde yüzde 13'ten yüzde 5'e çekildi. Açıklamada, 23 Ağustos 2011 ve 20 Eylül 2011 tarihli toplantılarında Para Politikası Kurulunun, küresel ekonomiye dair belirsizlikler dikkate alındığında, gelişmelerin yakından takip edilmesinin ve gerekli politika tedbirlerinin gecikmeksizin alınmasının önem taşıdığını belirttiği hatırlatıldı. Yakın dönemde küresel ekonomik aktiviteye ilişkin açıklanan veri ve haberler dikkate alınarak, 20 Eylül 2011 tarihli Kurul toplantısında işaret edilen doğrultuda bankacılık sisteminin Türk lirası likidite ihtiyacını daha kalıcı bir yöntemle ve daha düşük bir maliyetle karşılayabilmesi amacıyla bazı Türk lirası zorunlu karşılık oranlarında indirime gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Yapılan indirimlerin aynı zamanda orta ve uzun vadede finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla Türk lirası mevduat/katılım fonu dışı diğer yükümlülüklerin, özellikle bankalarca ihraç edilmeye başlanan Türk lirası cinsinden tahvillerin vadelerinin uzamasını teşvik edecek şekilde belirlendiği ifade edildi. Söz konusu düzenleme 30 Eylül 2011 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli olacak ve yeni oranlar üzerinden hesaplanan zorunlu karşılıklar 14 Ekim 2011 tarihi itibarıyla tesis edilmeye başlanacak. Böylece, mevcut verilere göre piyasaya yaklaşık 3,2 milyar Türk lirası likidite sağlanmış olacak ve yüzde 13,1 olan ağırlıklı ortalama Türk lirası zorunlu karşılık oranı yüzde 12,5 seviyesinde gerçekleşecek.