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Ekonomi

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI ARTTI ANKARA (A.A)

21 Nisan 2011 17:56

-ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI ARTTI  ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Merkez Bankasının yabancı para ve Türk lirası zorunlu karşılık oranlarında kısa vadeli yükümlülükler için getirdiği yeni artışla mevcut verilere göre, piyasadan yaklaşık 1,4 milyar dolar ve 1,5 milyar Türk Lirası likidite çekilmiş olacak. Merkez Bankasının duyurusuna göre, düzenleme, 29 Nisan 2011 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli olacak ve yeni oranlar üzerinden hesaplanan zorunlu karşılıklar, 13 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla tesis edilmeye başlanacak. Böylece, mevcut verilere göre piyasadan yaklaşık 1,4 milyar ABD Doları ve 1,5 milyar Türk Lirası likidite çekilmiş olacak. Son düzenlemeyle birlikte yabancı para ve Türk Lirası zorunlu karşılık oranları şöyle oldu: /* Yabanca Para Yükümlülükler                                 Zorunlu Karşılık Oranları .                                                                  (Yüzde) -Vadesiz, ihbarlı DTH, yabancı para özel cari hesapları ile 1 aya kadar vadeli, 3 aya kadar vadeli, 6 aya kadar vadeli ve 1 yıla kadar vadeli DTH/yabancı para katılma hesapları                   12 -1 yıl ve daha uzun vadeli DTH/yabancı para katılma hesapları ile birikimli DTH/yabancı para katılma hesapları             11 -Özel fon havuzları                                             vadesine karşılık                                                                     gelen oranlar - 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) diğer yükümlülükler                12 - 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli diğer yükümlülükler                11,5 - 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler                             11 TL Yükümlülükler                                           Zorunlu Karşılık Oranları .                                                                   (Yüzde) -Vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplar                     16 -1 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları(1 ay dahil)           16 -3 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (3 ay dahil)          13 -6 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (6 ay dahil)           9 -1 yıla kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları                       6 -1 yıl ve daha uzun vadeli mevduatlar/katılma hesapları ile birikimli mevduatlar/katılma hesapları                                  5 -Özel fon havuzları                                               vadesine karşılık                                                                      gelen oranlar -Mevduat/katılım fonu dışındaki diğer yükümlülükler                    13 */

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