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Ekonomi

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI ARTIRILDI ANKARA (A.A)

23 Mart 2011 16:28

-ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI ARTIRILDI ANKARA (A.A) - 23.03.2011 - Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarını 2-5 puan arasında artırdı. Banka, yaptığı yazılı açıklamada, finansal istikrarı pekiştirmek amacıyla, Türk Lirası zorunlu karşılık oranları vadesiz ve kısa vadeli mevduatlar/katılım fonları ile diğer yükümlülükler için artırıldığını bildirdi. Açıklamaya göre, bu çerçevede Türk Lirası zorunlu karşılık oranları; vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplar için yüzde 12'den yüzde 15'e, 1 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (1 ay dahil) için yüzde 10'dan yüzde 15'e, 3 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları ve özel fon havuzları (3 ay dahil) için yüzde 9'dan yüzde 13'e, 6 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları ve özel fon havuzları (6 ay dâhil) için yüzde 7'den yüzde 9'a çıktı. Ayrıca, mevduat/katılım fonu dışındaki diğer yükümlülükler için yüzde 9'dan yüzde 13'e yükseltilirken, 1 yıla kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları ve özel fon havuzları için yüzde 6, bir yıl ve bir yıldan uzun vadeli mevduatlar/katılma hesapları ve özel fon havuzları ile birikimli mevduatlar/katılma hesapları için yüzde 5, olarak sabit tutuldu. Açıklamada, söz konusu düzenlemenin 1 Nisan 2011 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli olacak ve yeni oranlar üzerinden hesaplanan zorunlu karşılıklar 15 Nisan 2011 tarihi itibarıyla tesis edilmeye başlanacağı belirtilirken, ''Böylece mevcut verilere göre piyasadan yaklaşık 19,1 milyar Türk lirası likidite çekilmiş olacaktır'' denildi.

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