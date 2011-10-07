-Zorunlu Karşılık oranında indirim ANKARA (A.A)- 07.10.2011 - Merkez Bankası'nın TL Zorunlu Karşılık Oranlarında 0,5 ile 8 puan aralığında indirimine ilişkin tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, 30 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, Merkez Bankası Türk lirası zorunlu karşılık oranlarında 0,5 puan ile 8 puan aralığında indirime gitti. Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre, zorunlu karşılık oranları 3 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesaplarında yüzde 13'ten yüzde 12,5'e, 1 yıla kadar vadeli Türk lirası diğer yükümlülüklerde yüzde 13'ten yüzde 11'e, 3 yıla kadar vadeli Türk lirası diğer yükümlülüklerde yüzde 13'ten yüzde 8'e ve 3 yıldan uzun vadeli Türk Lirası yükümlülüklerde yüzde 13'ten yüzde 5'e çekildi.