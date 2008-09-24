Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), zorunlu kalp testi uygulamasının kapsamını genişletti.



FIFA Sağlık Birimi Başkanı Dr. Jiri Dvorak, ilk kez 1996 Dünya Kupası'nda gerçekleştirilen zorunlu kalp testinin kapsamının, gençler turnuvaları da dahil olmak üzere, tüm dünya şampiyonalarında, cinsiyet ayrımı gözetilmeyecek şekilde genişletildiğini duyurdu.



Geçen sezon İngiltere, İsrail, İskoçya ve İspanya'da, tanı konulmamış kalp problemleri nedeniyle 4 futbolcunun öldüğünü hatırlatan Dvorak, söz konusu kararın, dünyaca tanınmış oyuncuların doktorları ve futbol camiasının önerileriyle alındığını ifade etti.



Dvorak, FIFA Sağlık Komitesi'nin, FIFA'nın düzenlediği turnuvalarda, bu testin uygulanması için gerekli hukuki işlemleri başlattığını belirterek, teklifin, Dünya Sağlık Federasyonu tarafından da sıcak karşılandığını, bunun, 28 Eylül Dünya Kalp Günü öncesinde alınmış, anlamlı bir karar olduğunu belirtti.

