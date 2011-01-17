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'Zorunlu din dersi' için kendilerini zincirlediler

Zorunlu din dersini protesto etmek için pankart açan ve kendilerini Galata Köprüsü'ne zincirleyen 7 kişi gözaltına alındı.

17 Ocak 2011 02:00

T24 - Zorunlu din dersini protesto etmek için pankart açan ve kendilerini Galata Köprüsü'ne zincirleyen 7 kişi gözaltına alındı.



İstanbul'da Liseli Öğrenci Birliği üyesi bir grup, zorunlu din dersini protesto etmek amacıyla bugün Yeni Galata Köprüsü'ndeydi. Pankart açan grup köprüyü araç trafiğine kapattı.

Eyleme müdahale eden polis ekipleri tarafından pankartı taşıyan 3 kişi gözaltına alınırken, eylemcilerden 2'si kadın 4 kişi, kendilerini köprünün korkuluklarına zincirledi.

Getirilen demir makasıyla zincirlerin kesilmesinin ardından gözaltına alınmaya çalışılan eylemciler polise direndi. Eylem, protestocu grubun gözaltına alınmasıyla son buldu.

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