'Zorunlu din dersi' için kendilerini zincirlediler

T24

İstanbul'da Liseli Öğrenci Birliği üyesi bir grup, zorunlu din dersini protesto etmek amacıyla bugün Yeni Galata Köprüsü'ndeydi. Pankart açan grup köprüyü araç trafiğine kapattı.Eyleme müdahale eden polis ekipleri tarafından pankartı taşıyan 3 kişi gözaltına alınırken, eylemcilerden 2'si kadın 4 kişi, kendilerini köprünün korkuluklarına zincirledi.Getirilen demir makasıyla zincirlerin kesilmesinin ardından gözaltına alınmaya çalışılan eylemciler polise direndi. Eylem, protestocu grubun gözaltına alınmasıyla son buldu.