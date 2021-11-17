Zorunlu deprem sigortasında tarife ve teminat değişikliği

Betonarme için sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli 1.508 TL’ye çıkartılırken diğer yapılar için 1.040 TL’ye çıkarıldı. Yapılan düzenleme ile asgari prim risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla "75 TL, 65 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL’den; 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL’den az olamaz" olarak değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; herhangi bir afet durumunda konut ya da işyerinin yıkılması halinde ödenecek teminat tutarı 320 bin lirayı aşamayacak.