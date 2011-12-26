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Ekonomi

Zorunlu Deprem Sigortası'nda artış

''Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat'', Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

26 Aralık 2011 02:00

T24 - Zorunlu Deprem Sigortası'nda sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri; çelik, betonarme, karkas yapılarda 640 lira, yığma kagir yapılarda 460 lira, diğer yapılarda ise 240 lira oldu. 


''Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat'', Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. 


Buna göre, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri; çelik, betonarme, karkas yapılarda 590 liradan 640 liraya, yığma kagir yapılarda 425 liradan 460 liraya, diğer yapılarda ise 220 liradan 240 liraya çıkarıldı. 


Buna karşın, Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde 150 bin liradan fazla olamayacak.


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