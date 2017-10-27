"Zorunlu deprem sigortası olmayana artık elektrik verilmeyecek"

Hürriyet yazarı Noyan Doğan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in "Deprem sigortasını yüzde 100'e çıkartmak için çalışma başlatacağız" açıklamasının ardından yeni yapılan düzenlemeyle Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından yürütülen zorunlu deprem sigortası elektrik idareleri tarafından denetleneceğini söyledi. Doğan, deprem sigortasının bitmesine 3 ay kala elektrik idaresi tarafından tüketicinin uyarılacağını belirterek "Sigorta yapılmazsa, poliçeler otomatik olarak yenilenecek. Sigorta primi ise elektrik faturasına yüklenecek ve tüketici, aylık taksitler halinde zorunlu deprem sigortası primini elektrik faturası ile birlikte ödeyecek. Ödemeyene ise elektrik hizmeti verilmeyecek" diye yazdı

Noyan Doğan'ın "DASK’ı olmayana elektrik de yok" başlığıyla yayımlanan (27 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Yeni düzenlemeyle konuta elektrik bağlanırken yaptırılan deprem sigortasının süresi dolduğunda tüketiciye yenileme yapması hatırlatılacak, yapılmazsa poliçeler otomatik olarak yenilenecek. Primler ise elektrik faturasına yansıtılacak, aylık taksitler halinde ödenecek.

Zorunlu deprem sigortasını düzenli yaptırmayana elektrik de yok. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, düzenli ve süreklilik arz edecek şekilde deprem sigortası yaptırılması için Hazine olarak çalışma başlattıklarını açıklayarak, zorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidileceğinin sinyalini verdi. Mehmet Şimşek açıklamasında, “2000-2017 döneminde düzenli ve sürekli zorunlu deprem sigortası yaptıranların oranı yüzde 2 düzeyinde. Bu oran çok düşük. Hazine olarak çalışma başlatıyoruz. Bu kapsamda zorunlu deprem sigortalılık oranını yüzde 100’e çıkarmak hedefiyle düzenli abonelikleri olan tüm ev ve binalara sigorta yaptırma çağrısında bulunacağız. Mevcut poliçesini yenilemeyenleri de uyaracağız. Yaptığımız uyarıya cevap vermeyenler, otomatik sigortalanacak ve prim tahsilatının yapılması için mekanizma tesis edilecek” dedi.

Poliçe otomatik yenilenecek

Kamu kaynaklarından öğrendiğime göre, konutlara verilen elektrik hizmeti üzerinden, zorunlu deprem sigortasının sürekli hale getirilmesi planlanıyor. Bugün için Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından yürütülen zorunlu deprem sigortası; yeni elektrik ve su abonelikleri ile tüm tapu işlemlerinde ve bankalardan kredi ile konut alımında zorunlu tutuluyor. Yani, konutuna yeni elektrik ve su bağlatacaklar ya da abone değişikliği yapacaklar sigorta poliçesini elektrik ve su idarelerine zorunlu ibraz ediyor. Sigorta poliçesi olmadan konuta elektrik ve su bağlanmıyor. Ancak elektrik ve su bağlandıktan birkaç gün sonra poliçe ya iptal ettiriliyor ya da bir sene sonra poliçenin süresi bittiğinden deprem sigortası yenilenmiyor.

Yeni uygulamada ise elektrik idareleri zorunlu deprem sigortasının takipçisi olacak. Konuta elektrik bağlanırken yaptırılan deprem sigortasının bir yıl sonra yenilemesi geldiğinde, önce 3 ay boyunca tüketiciye yenileme yapması hatırlatılacak, yine de sigorta yapılmazsa, poliçeler otomatik olarak yenilenecek. Sigorta primi ise elektrik faturasına yüklenecek ve tüketici, aylık taksitler halinde zorunlu deprem sigortası primini elektrik faturası ile birlikte ödeyecek. Ödemeyene ise elektrik hizmeti verilmeyecek. Böylece hem vatandaşların poliçe iptal etmesinin önüne geçilecek hem de zorunlu deprem sigortasının sürekli yapılması sağlanacak. Bu süreklilik de Türkiye’deki 21 elektrik dağıtım şirketi aracılığı ile yapılacak.

Elektrik faturasına yansıyacak

Öğrendiğime göre de elektrik dağıtım şirketlerine zorunlu deprem sigortası yapma yetkisi verilmesi de masadaki seçeneklerden biri. Kaldı ki, bu şirketlerin zaten sigorta acenteliği yapma yetkisi bulunuyor. Böylece, Türkiye’nin her yerindeki elektrik dağıtım şirketlerinin ofisleri zorunlu deprem sigortası da yapabilecek. Ancak, yine öğrendiğime göre sigorta acentelerini mağdur etmeyecek bir formül üzerinde de çalışılıyor.

Konutların yüzde 46'sı sigortalı

99 Marmara depremi sonrası depremin yol açtığı zararların sigorta aracılığı ile giderilmesi için 2000 yılında Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kuruldu ve zorunlu deprem sigortası uygulaması başlatıldı. Aradan geçen 17 yılda ise Türkiye’de sigortalanabilir 17,6 milyon konuttan 8,1 milyonu yani, yüzde 46’sı, deprem sigortası ile sigortalandı.