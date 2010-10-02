Zorunlu askerlik 9 aya iniyor

T24- Hükümetin 15 ay olan zorunlu askerliği, 9 aya, 6 ay olan kısa dönem askerliği de 4 aya indirmeye yönelik çalışma yaptığı iddia edildi.





Zaman gazetesinde yer alan bir habere göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teklifi olan 'tek tip askerliğe' sıcak bakmayan hükümetin askerlikle ilgili projesi netleşiyor.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in açıkladığı her vatandaşın eşit süreli zorunlu askerlik yapması talebi uzun süredir tartışılıyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'tek tip askerlik' olarak adlandırılan proje için iki ayrı formül önerdiği söyleniyor. Hükümet kanadına iletilen formüllerin ilki herkesin 12 ay askerlik yapması.



Alternatif formül ise zorunlu askerliğin 9 aya indirilmesi. TSK, 9 ay formülünü zoraki seçenek olarak görüyor. Bunun gerekçesi ise silah altında olan çok sayıda askerin terhis olacak olması. Yapılan hesaplamalarda askerliğin 9 aya inmesi halinde 250 bin asker terhis oluyor.



Zorunlu askerlik 12 ay olursa terhis olacak asker sayısı ise 100 bin. TSK'nın görüşü, asker açığı olmaması için zorunlu askerlik hayata geçse bile silah altındakilerin terhis edilmemesi.



Hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek tip askerlik projesi kesinlikle kabul edilmeyecek.



Bunun yerine Silahlı Kuvvetler'i zafiyete uğratmayacak, çağın şartlarına uygun bir model hayata geçirilecek. Zorunlu askerliği 9 ve ya 6 aya, kısa dönemi de 4 aya indirme formülü üzerinde çalışan hükümet, kararın çıktığı tarihte silah altında olacak askerlerin de bu düzenlemeden yararlanmasından yana. Böylece, 250 bine yakın Mehmetçik için de erken terhis söz konusu olacak.



Bedelli askerlik



Hükümet, kamuoyunu yıllarca meşgul eden bedelli askerlik konusunda da adım atmaya kararlı.



Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek çözüm arayışında olan hükümet, askerliğin kısalması durumunda erken terhisle boşalacak 250 bin kişinin yerini bedellilerle doldurmayı düşünüyor.



Şu anda en az 200 bin kişinin bedelli askerlik beklediği biliniyor. Bedelli askerlikten, belirli yaşın üzerinde olanların yararlandırılması hedefleniyor.



