Zorunlu ankette eşcinsellik sorusu

T24 -

Anayasa Mahkemesi reddetti

Posta'nın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) anketörlerinin üniversite öğrencilerine yönelttiği, “Erkek erkeğe ilişkiye girdiniz mi?”, “Kaç kişiyle birlikte oldunuz?”, “Hiç canlı doğum yaptınız mı?” sorularına yanıt vermeyenlere ceza kesilmesinin önü açıldı. Karara neden olan olay İzmir’de yaşandı.TÜİK’in İzmir’de gerçekleştirdiği hane halkı işgücü anketi çalışmasında 209 adrese anketörler bir yıl içerisinde dört defa anket için gitti. İlk üç ankette sorulara cevap veren bir vatandaş dördüncü ankette “Aynı sorulara üç kez cevap verdim, yeniden cevap vermek istemiyorum” diyerek talebi reddetti. Bunun üzerine vatandaşa yasa uyarınca anketi yanıtlamaması halinde para cezasına çarptırılacağı mektupla bildirildi. Yedi gün içerisinde uyarıya rağmen soruların cevaplanmadığı gerekçesiyle 709 lira para cezası kesildi. Aynı gerekçeyle benzer bir ceza da Eskişehir’de kesildi.Konuyla ilgili olarak İzmir Selçuk Ceza Mahkemesi ile Eskişehir 5. Sulh Ceza Mahkemesi, İstatistik Kanunu’nun ilgili maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi doğru istatistiki bilgi üretmenin önemine dikkat çekip, tüm dünyada bu tür resmi istatistiklere cevap vermemenin yaptırıma bağlandığı gerekçesiyle iptal başvurularını reddetti. Yasa uyarınca, TÜİK anketörlerinin sorularına cevap vermeyenler 500 lira ila 2 bin lira arasında para cezasına çarptırılıyor.