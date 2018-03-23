'Zorro', Beşiktaş antrenmanında

Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda ise Negredo'nun maskeli görüntüsü akıllara 'Zorro' adlı karakteri getirdi.

Beşiktaş, milli aradan sonra Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmana milli takımlarda olan Babel, Talisca, Atiba, Larin, Vida, Tosic, Medel, Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ile tedavisi devam eden oyuncular katılmadı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman salonda yapılan ısınma çalışması, denge ve kuvvet çalışması ile başladı. Daha sonra sahada pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan Başakşehir maçında elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen Negredo, idmana özel maske ile çıktı.

Negredo, antrenmanın dikkat çeken ismiydi. İspanyol yıldız bu görüntüsüyle 'Zorro' adlı kahramanı akıllara geitrdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.