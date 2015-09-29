Zorlu'ya müzelik arsada köşk incelemesi

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasında ismi dinleme kayıtlarında geçen Zorlu Holding’in sahibi Ahmet Nazif Zorlu’nun Rumelihisarı’nda “2. grup tescilli tarihi eseri müze yapacağım diye alarak kendisine havuzlu villa yaptığı” iddiası incelemeye alındı. İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü bölgeye giderek köşkte keşif yaptı. Üyeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) resmi yazıyla başvurarak “taşınmazın projeye uygun olup olmadığını” sordu. İBB’den gelecek yanıta göre Koruma Kurulu’nun bir karar vermesi bekleniyor.

'Suç duyurusu yapılsın'

Zorlu Holding’in patronu Ahmet Nazif Zorlu, Rumelihisarı’nda Boğaz’ı tepeden gören yeşil alanda yer alan ve 2. grup tarihi eser olarak tescillenin yapıyı restore ettirmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) “müze yapacağım” diye izin almıştı.

Ancak müze yerine bölgede havuzlu bir köşk yapıldı. Köşkün çevresi Google Earth’ten dahi görünen 2 metre yüksekliğindeki duvarlarla örüldü. CHP’li Meclis üyeleri Hüseyin Sağ ve Hakkı Sağlam köşkle ilgili suç duyurusunda bulununca skandal patlak verdi.

İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden uzman bir ekip alana giderek incelemelerde bulundu. Uzmanlar incelemenin ardından İBB’den alanda yürütülen işlemlerle ilgili bilgi istedi. Koruma Kurulu, belediyeden gönderilecek belge ve bilgiler doğrultusunda köşkle ilgili karar verecek.

CHP'li üyeler: Boğaziçi talan ediliyor

CHP’li Meclis üyeleri Hüseyin Sağ ve Hakkı Sağlam yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Bir kere daha Boğaziçi’nin ne yollar kullanılarak talan edildiğini gördük. Zorlu ‘müze yapacağım’ diye kılıf uydurdu. Kendisine malikâne yaptı. Bahçeye havuz, helilopter pisti yaptı. Kendisinin kullanımında olmayan yeşil alanı da hukuksuz bir biçimde çevirdi. Hiçbir kamu görevlisi biz suç duyurusu yapana kadar da görmedi. Boğaz ilgili kamu görevlileri ve işadamları eli ile talan ediliyor. Koruma kurulu incelemesinin ardından aykırılığı tespit edip suç duyurusunda bulunmalı.”