Zorlu'dan 'yerli otomobil' açıklaması: Bakan motor üretimi yapabileceğimizi söyledi, ekip kurduk

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, yerli otomobilde motor üretimi için bakanlık ile görüştüklerini doğrulayarak, “Sayın Bakan bu motorun üretimini bizim yapabileceğimizi söyledi ve bu konuda çalışma istedi. Bizler de ekip kurduk” dedi.

Habertürk’te yer alan habere göre; motor üretimi için gündemde olan isim Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu yerli otomobil hakkında açıklamada bulundu.

13 Ekim'de ilk görüntüleri ortaya çıkan, ardından kimin ürettiği tartışmaları ile gündemdeki yerini koruyan yerli otomobil ile ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, otomobilin motor üretimi için Vestel ile görüşüldüğünü açıklayınca şirketin borsadaki hisseleri tavan oldu.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, yerli otomobilde motor üretimi için bakanlık ile Vestel ekipleri arasında bir çalışmanın olduğunu doğrulayarak, "Sayın Bakan bu motorun üretimini bizim yapabileceğimizi söyledi ve bu konuda çalışma istedi. Bizler de ekip kurduk. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Yerli otomobilin ilk görüntülerinin ortaya çıktığı 13 Ekim'den bu yana Vestel Elektronik hisseleri yüzde 23 değer kazandı.

Sanayi Bakanı Fikri Işık çalışmaların sonuç vermesi durumunda Vestel'in de projeye dahil olacağını kaydetti.