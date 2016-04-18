Zorlu pazarlıkta yeni tur başlıyor

Yunanistan ile alacaklıları arasındaki reform karşılığında

yardım görüşmelerinin yeni turu başlıyor. Yunanistan Maliye

Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 22 Nisan'a kadar anlaşmaya

varılmasının beklendiği belirtildi. Atina'daki görüşmelerde

gerektiği takdirde devreye sokulabilecek ek tasarruf tedbirleri

üzerinde de durulacak. Ek tasarruf tedbirleri, şimdiye kadar

uygulanan reformlar yetersiz kaldığı takdirde devreye girecek.

Tasarruf şartlarını genişletme opsiyonu Uluslararası Para

Fonu'nu (IMF) programa yeniden dâhil etme amacıyla gündeme

getirilmişti. Üçüncü yardım paketine katılmayan Para Fonu,

Yunanistan'ın Gayrı Safi Yurtiçi Gelir'inin yüzde 3,5'u oranında

faiz dışı fazla elde edeceğinden kuşku duyuyor. IMF

Yunanistan'ın azami yüzde 1,5 oranında bütçe fazlası elde

edebileceğini hesaplıyor. Almanya, ‘reform karşılığında yardım'

programına Para Fonu'nun katılmasında ısrar ediyor.

2015 yılında kararlaştırılan 86 milyar euroluk yardım

paketindeki yeni dilimlerin önümüzdeki haftalarda serbest

bırakılması gerekiyor. Alacaklılarla Atina hükümeti arasında

anlaşmaya varılmadığı takdirde Yunanistan'a ek yardım kredisi

verilemeyecek. Yunanistan'ın 5,4 milyar euro tasarruf etmesi

veya bütçe gelirlerini aynı miktarda artırması gerekiyor.

Milyarlarca euroluk Avrupa Merkez Bankası kredilerinin temmuz

ayında Atina tarafından ödenmesi de alacaklıların şartları

arasında. Atina'ya borç kolaylığı sağlanabilmesi için AB

Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun

şimdiye kadarki uygulama hakkında yeşil ışık yakması gerekiyor.