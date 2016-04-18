Zorlu pazarlıkta yeni tur başlıyor

Yunanistan ile alacaklıları arasındaki reform karşılığında
yardım görüşmelerinin yeni turu başlıyor. Yunanistan Maliye
Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 22 Nisan'a kadar anlaşmaya
varılmasının beklendiği belirtildi. Atina'daki görüşmelerde
gerektiği takdirde devreye sokulabilecek ek tasarruf tedbirleri
üzerinde de durulacak. Ek tasarruf tedbirleri, şimdiye kadar
uygulanan reformlar yetersiz kaldığı takdirde devreye girecek.
Tasarruf şartlarını genişletme opsiyonu Uluslararası Para
Fonu'nu (IMF) programa yeniden dâhil etme amacıyla gündeme
getirilmişti. Üçüncü yardım paketine katılmayan Para Fonu,
Yunanistan'ın Gayrı Safi Yurtiçi Gelir'inin yüzde 3,5'u oranında
faiz dışı fazla elde edeceğinden kuşku duyuyor. IMF
Yunanistan'ın azami yüzde 1,5 oranında bütçe fazlası elde
edebileceğini hesaplıyor. Almanya, ‘reform karşılığında yardım'
programına Para Fonu'nun katılmasında ısrar ediyor.
2015 yılında kararlaştırılan 86 milyar euroluk yardım
paketindeki yeni dilimlerin önümüzdeki haftalarda serbest
bırakılması gerekiyor. Alacaklılarla Atina hükümeti arasında
anlaşmaya varılmadığı takdirde Yunanistan'a ek yardım kredisi
verilemeyecek. Yunanistan'ın 5,4 milyar euro tasarruf etmesi
veya bütçe gelirlerini aynı miktarda artırması gerekiyor.
Milyarlarca euroluk Avrupa Merkez Bankası kredilerinin temmuz
ayında Atina tarafından ödenmesi de alacaklıların şartları
arasında. Atina'ya borç kolaylığı sağlanabilmesi için AB
Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun
şimdiye kadarki uygulama hakkında yeşil ışık yakması gerekiyor.