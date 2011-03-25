-ZORLU MAÇLARDA SEYİRCİSİZ KALDILAR İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1'er maç seyircisiz oynama cezası alan Galatasaray ve Beşiktaş, aldıkları cezalar nedeniyle önemli maçlarında taraftar desteğinden yoksun kalacak. Taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerine 1'er maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verildi. Fenerbahçe ile oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası alan Galatasaray, bu cezasını Spor Toto Süper Lig'de 28. haftada Trabzonspor ile oynayacağı maçta çekecek. Ligin 27. haftasında Medical Park Antalyaspor'a konuk olacak sarı-kırmızılı ekip, 28. haftada ise şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'u konuk edecek. Ancak Galatasaray, aldığı seyircisiz oynama cezasından dolayı bu zorlu maçta taraftar desteğinden yoksun kalacak. Galatasaray, geçtiğimiz sezonlarda aldığı 5 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle Beşiktaş ile kendi sahasındaki maçta da taraftarından uzak kalmıştı. -BEŞİKTAŞ, KUPA MÜCADELESİNDE DESTEKSİZ KALDI- Galatasaray gibi taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 1 maç seyircisiz oynama cezası alan Beşiktaş ise bu cezasını bu sezon için kendisi adına hayati önem taşıyan Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecek. Kupada yarı finalde Gaziantepspor ile karşı karşıya gelecek siyah-beyazlı takım, bu maçta taraftarının desteği olmadan mücadele etmek zorunda kalacak. Spor Toto Süper Lig'de 2 Nisan'da deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak siyah-beyazlı ekip, 6 Nisan'da ise kupanın yarı finalinde Gaziantepspor'u konuk edecek. Kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ligdeki bir maça denk gelmeyen Beşiktaş, bu sıkıntıyı kupa mücadelesinde yaşayacak.