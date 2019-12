Zorlu: Kriz her yeri kuruttu

‘Teğet’ geçen kriz her yeri kuruttu, işler durdu Türkiye’nin küresel kriz yüzünden ödediği bedel her geçen gün büyüyor



Kapasite kullanımı, sanayi üretimi ve ihracattaki düşüş artarak devam ederken hükümet ‘can suyu’ kredileri vermenin ötesine geçemedi. Merkez Bankası’nın ‘radikal’ faiz indirimi ve kurlarda yükselme de sanayici ile ihracatçının derdine çare olmadı



Fabrikalar birbiri ardına kapanıp işsizler ordusuna her gün yeni askerler katılırken iç tüketim durma noktasına geldi. Tüketicinin beyaz eşyadan otomobile kadar pek çok ihtiyacını ertelemesi kriz mağduru sektörlerin yarasına tuz biber ekti. ‘Seçimden sonra tablo daha da ağırlaşacak’ beklentisi ise karamsarlığı iyice artırdı



İç pazarda herkes kastı ihtiyacı olan bile almıyor



Vatan gazetesine konuşan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, global krizin etkisinin artık her sektörde ciddi şekilde yaşandığını belirtiyor. “İyimser olmak istiyorum ama maalesef durum zor" diyen Zorlu şunları söylüyor:

"İç pazarda satışlar üçte bire kadar geriledi. Dayanıklı tüketim ürünleri üretenler çok hasar gördü. Otomotiv sektörü büyük yara aldı. Bizim satışlarımızda da yüzde 10-15 civarında düşüş var. Bugün iç pazarda herkes kendini kastı, alışveriş yapan yok. İhtiyacı olan bile belirsizlik yüzünden bir şey almıyor. Tüketici kasınca her yer kurudu. Hem içerde hem dışarıda böyle durgunluk görmedim. Kime sorsam işlerin kesatlığından şikâyet ediyor.”



‘Krizden etkilenmedik diyen yalan konuşur’



Bazı sektörlerde üretimin yüzde 30’lara kadar gerilediğini, birçoğunda ise yüzde 50 civarında düşüşler yaşandığını kaydeden Zorlu, “Krizden etkilenmedik diyen yalan konuşur. Kendi kendimize öldük bittik demeyelim ama gerçekleri de göz ardı etmeyelim. Özellikle iç pazar odaklı çalışanlar çok büyük sıkıntı yaşıyor. Fabrika kapatmak zorunda kalanlar var, işsiz kalanlar var” değerlendirmesini yaptı.



‘Seçim sonrası daha zorlu geçecek’



Türkiye’nin 1994 ve 2001’de de ciddi krizler yaşadığını ancak bu kez krizin tüm dünyada yaşandığını hatırlatan Zorlu, dünya genelinde yaşanan durgunluk ve krizden Türkiye’nin de nasibini aldığını kaydetti. Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyada da elektronikten enerjiye her sektör daralıyor, insanlar işsiz kalıyor. Maalesef Türkiye, işin ciddiyetini çok geç anladı. Ekim-Kasım 2008’den itibaren şartlar iyice ağırlaşmaya başladı. Seçimden sonra çok daha zor olacak. Karamsar olmak, kötü düşünmek istemiyorum ama en kötüsü olacakmış gibi bir an önce tedbir almamız lazım. Çünkü şartlar seçim sonrasının daha zorlu geçeceğini gösteriyor. Şimdi hepimize düşen bu zor şartlarda dolabı döndürmek.”



Fırsatları paraya çeviren işadamı: Zorlu



Zorlu Grubu kriz yılı 2008’de 6 milyar dolar ciroya ulaştı.



Tekstil, enerji, gayrimenkul, elektronik ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren grupta 28 bin kişi çalışıyor. Grup şirketleri 108 ülkeye ihracat yapıyor.



Grup şirketlerinden Vestel, Avrupa’da beyaz eşyada yüzde 25, LCD TV’de yüzde 11 pazar payına sahip. Hedef dünyada ilk 3’e girmek.



Ahmet Nazif Zorlu, iş dünyasının en renkli ve başarılı isimlerinden biri... Bir tabela ve 3 şubeyle 69 milyon dolara aldığı Denizbank’ı 2006’da 2.4 milyar dolara Dexia’ya sattı.



2007’de 800 milyon dolara Zincirlikuyu’daki Karayolları arazisini aldı.