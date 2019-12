Zorlu engeli aş, çırpınan takıma takıl

T24 - Turkcell Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Beşiktaş, evinde Diyarbakırspor ile 0-0 berabere kaldı. Spor yorumcusu Bilal Meşe, Diyarbakır-Beşiktaş maçını değerlendirdi.



Meşe'nin Milliyet gazetesinde bugün (05.12.2009) yayımlanan yazısı:



Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’de ve Avrupa’daki müthiş çıkışını sürdürmek için taraftarının karşısına çıktı. Ancak konuk ekip hata yapmadı, Kartal forvetleri de cömert davrandı, liderlik hesabı başka haftaya kaldı.



Diyarbakır’ın savunma ağırlıklı oynaması doğal...Bir bakıyorsunuz ki, savunmada on kişi, etten duvar örüyor. Risk almıyor kontr toplarla pozisyon kovalıyor, ligde tutunmanın yollarını arıyor.

Rakibin bu oyun düşüncesi Kartal’ın avantajı oldu. Her iki yarıda da neredeyse tek kale oynadı, çok adamlı ofansif girişimler yaptı, rakip alana park etti, ne var ki etten-duvarı aşamadı.

İlk yarıda Yusuf ve Nihat’ın etkisiz oyunu, Beşiktaş’ın en büyük handikapıydı. Tribünler puan umutlarını ikinci yarıya taşırken, Denizli’nin Yusuf’u dışarı alması, yerine Tabata’yı sürmesi olumluydu. İkinci yarıda Nihat öyle bir gol kaçırdı ki, gözlerimize inanamadık. Denizli, CSKA maçına sakladığı Ekrem Dağ’ı, Nihat’ın yerine oyuna sürerken, tribünlerin ay-yıldızlı futbolcuya tepki göstermeleri, sanırız ona gösterilen sabrın taşma noktasıydı!

Bazı pozisyonlar vardır, olmayınca olmuyor! Tıpkı 85’te Bobo’nunki gibi... Diyarbakırspor’u kutlamak gerekir. Kısıtlı kadrosu ve olanaklarıyla son haftaların lokomotif takımı Beşiktaş’a İnönü’de kafa tuttu, müthiş savunma becerisi gösterdi ve ALTIN değerinde bir puan alırken, Kartal’ın olası liderlik hesaplarına da ‘taş’ koydu!





Beşiktaş’ın forveti yok



Eee o kadar zorlu engeli aş, gel ligde çırpınan Diyarbakırspor’a takıl, olacak iş mi? Futbolun cazibesi de burada yatıyor zaten. Böylesi uzun ve de zorlu maratonda bu tür sonuçlar asla sürpriz değildir. Sezon başından bu yana bir savımız vardı, o da Beşiktaş’ın kaliteli bir forvet oyuncusu olmadığı...



Dün bu tezimiz bir kez daha kanıtlandı. Tabata’ya onca dolarları vereceğinize bir forvet alsaydınız, fena mı olurdu ?



13’de Fink’in ortasına Nobre ön direkte uçarak kafa vurdu. Meşin yuvarlak önce kaleciden döndü, sonra Diyarbakırspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.



31’de Nihat’ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Ferrari topu kafayla kaleye gönderdi, kaleci Gökhan topu kontrol etti.

45. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Nihat topu içeri doldurdu, Nobre kafayla Fink’e indirdi, Alman oyuncunun vuruşunu Gökhan dışarı gönderdi.

49. dakikada Erhan’ın sağdan ortasına Şener dokundu, top Rüştü’den döndü. Şener ikinci kez vurdu, top yan ağlara gitti.

58’de Tabata’nın müthiş pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Nihat’ın vuruşu Gökhan’da kaldı.

76’da Erhan’ın kullandığı serbest vuruşta Rüştü son anda uzandı. Top direğe çarparak dışarı çıktı.

86’da Ekrem ortaya çıkardı. Top Bobo’nun önünde kaldı. Brezilyalı oyuncunun vuruşu kaleciden döndü.





Tarihten bir yaprak!



İstanbul’dan beraberlikle dönen Diyarbakırspor, lig tarihinde ikinci kez Beşiktaş’ın galibiyet serisini sonlandırdı. Yeşil-kırmızılılar, 2001-2002 sezonunda 11 ile 19. haftalar arasında 9 maç art arda kazanan Kartal ile 20. haftada Diyarbakır’da yine 0-0 berabere kalarak, rakibini durdurmuştu.





Maçın röntgeni



Maçın adamı



Tolga



Yılların tecrübesi Tolga, dün adeta kanıyla canıyla oynadı. Sakatlık riskine rağmen her pozisyona kafasını çekinmeden soktu. İki defa kenarda tedavisi yapıldı, ama yılmayarak görevinin başına döndü. Kartal’ın kalesindeki tehlikeli atakların hemen hepsini kesti. Oynadığı futbolla geceye damgasını vurdu.



Pas: 38

İsabetli pas: 30

Top çalma: 3

Top kaybetme: 2

Orta: 1

İsabetli orta: 1

Yaptığı faul: 2

Yapılan faul: 1

Topla buluşma: 43





Kırılma noktası



Bobo'nun kaçırdığı



86. dakikada Bobo öyle bir gol kaçırdı ki, akıllara ziyan. Saç baş yolduracak cinsten kaçan bu gol pozisyonu İnönü’ye sessizlik getirdi. Ekrem sağdan bindirerek Bobo’ya al da at türünden bir top verdi. Brezilyalı, topu kaleciye nişanlayınca Kartal’ın bir gün de olsa liderliğini gelecek haftalara bıraktı.