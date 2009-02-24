Zorlu Enerji doğalgaz sondajlarından umutlu

Yurdun değişik bölgelerinde doğal gaz aramalarına devam ediyor Zorlu Enerji grubu, 2009 içinde açmayı planladığı altı kuyudan umutlu olduğunu açıkladı.



Zorlu Enerji Grubu, Petrogas Proje ve Yatırımlar Direktörü Şahin Göndiken, başta Trakya olmak üzere, Konya, Adana, İzmir ve Muğla'da petrol ve doğal gaz aradıklarını belirtti.



Göndiken, Zorlu Petrogas'ın hisselerinin tamamına sahip olduğu, petrol ve doğal gaz arama, üretim ve satış faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan Amity Oil Şirketi'nin yoğun olarak arama ve tarama çalışmalarına devam ettiğini söyledi.



Amity Oil'in olarak Marmara Petrol Arama Bölgesi'nde 8 adet arama ruhsatları bulunduğunu ifade eden Göndiken, şunları kaydetti:



"Bunların dördünde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile yüzde 50 oranında ortaklığımız söz konusu. TPAO ile bir de ortak işletme ruhsatımız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Adana Petrol Arama Bölgesi'nde de 1 adet arama ruhsatına sahibiz. Zorlu Petrogas olarak Marmara Petrol Arama Bölgesi'nde 5, Konya Havzası'nda 3, İzmir'de 3 ve Muğla Petrol Arama Bölgesi'nde 2 adet arama ruhsatımız var."



Trakya’da 300 kilometre karelik alan taranacak



Trakya'da sondaj çalışmalarının sürdüğünü bildiren Gökdiken, "Trakya Bölgesi'nde sondaj çalışmalarımız devam ederken, diğer bölgelerimizde prospekt belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trakya bölgesinde, 2009'un ortalarında başlayacak üç boyutlu sismik çalışmalarla yaklaşık 300 kilometrekarelik bir alan taranmış olacak" dedi.



Geçen yıl sondaj yapılan 8 kuyudan 7'sinde gaz tespit ettiklerini anlatan Göndiken, şöyle devam etti:



"Amity Oil ve Zorlu Petrogas olarak 2008 yılı içinde toplam 7 adet kuyuya kendi ekibimizle sondaj yaptık. Açılan kuyulardan biri hariç hepsinde gaz tespit ettik. Tuz Gölü Havzası'nda 2 kuyuda müteahhitlik hizmeti verdik. Bunların yanı sıra bazı ruhsatlar için ortaklık sözleşmeleri imzaladık.



Bu ortaklıklar kapsamında kuyu sondaj çalışmalarını başlatmayı planlıyoruz. Kazılan 7 adet kuyudan beklenen ortalama gaz üretim debileri günlük 15 bin ile 100 bin metre küp arasında değişiyor. Rezerv belirleme çalışmaları ise sürdürülüyor. Sahaların geliştirilmesi amacıyla açılacak kuyularda gaz bulunması durumunda, rezerve önemli katkıları olacak."



2009 yılında Marmara'da açılacak 6 kuyudan umutlu olduklarını vurgulayan Göndiken, "Amity Oil’in tamamına sahip olduğu ruhsat alanlarında açılmasına karar verilen kuyuların sondajlarına başlandı. Alpullu Bölgesinde daha önce kazılan kuyularla 90-100 milyon m³ rezerv olduğu belirlenmişti. Bu bölgede açılacak yeni kuyuların da gazlı olması durumunda, rezerv miktarında önemli bir artış kaydedilecektir. 2009 Yılı içinde açmayı planladığımız 6 kuyumuz için de müjdeli haberler vermeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.



