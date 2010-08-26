Zorlu Enerji, Amity Oil'i sattı

T24- Zorlu Enerji, yüzde 100 iştiraki Amity Oil International şirketini 96.3 milyon dolara sattığını açıkladı.





Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin finansal duran varlık satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, petrol, doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerinde bulunan ve yüzde 100 iştiraki olan Amity Oil International Pty. Limited Şirketi'nin 96,3 milyon dolar (146,9 milyon lira) bedel ile TransAtlantic Worldwide Limited'e satışının gerçekleştiği kaydedildi.



Toplam tutarın 50 milyon dolarlık kısmının 7 Temmuz 2010 tarihinde avans olarak tahsil edildiği belirtilen açıklamada, geriye kalan 46,3 milyon dolarlık bölümün dün nakit olarak tahsil edildiği ve söz konusu satışa ilişkin tüm işlemlerin tamamlandığı ifade edildi.