Zorlu derbinin galibi kartal; Galatasaray 0-1 Beşiktaş

Türk Telekom Arena'da Beşiktaş zoru başardı. Akıllı bir oyunla Galatasaray'ı deviren siyah-beyazlılar puan farkını Galatasaray ile 10, Fenerbahçe ile 12'ye çıkardı. Artık Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki tek rakibi Başakşehir.

Şampiyonluğun kaderini etkileyecek olan derbi Türk Telekom Arena’da oynandı. Beşiktaş, Anderson Talisca’nın 47. dakikadaki golüyle şampiyonluk yolunda çok kritik bir 3 puan elde etti.

Bu skorla lider Beşiktaş, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 10’a çıkardı. Siyah-beyazlılar bu galibiyet ile Galatasaray’ın şampiyonluk ümitlerini söndürdü.

Galatasaray'da 5'li savunma

Maçın ilk yarısı tamamen dengede geçti. Galatasaray alışıldığın aksine değişik bir sistemde sahada görüldü. 5’li savunma ile birlikte çizgi halinde Beşiktaş’ı bekleyen sarı-kırmızılı takım, yoğun pres yapmak yerine alan savunmasını tercih etti. Hücumda Chedjou ise sağ bek gibi oynadı. Hakan Balta ve Semih Kaya göbekte kaldılar.

Penaltı krizi

Maçın 13. dakikasında Galatasaraylı futbolcuların yoğun itirazda bulunduğu bir pozisyon meydana geldi. Yasin Öztekin ceza sahasına Atınç Nukan ile birlikte girdi. Yasin Öztekin bir anda kendini yerde buldu. Hakem Bülent Yıldırım penaltıya yanaşmazken, aut kararı verdi. Sarı-kırmızılı futbolcular pozisyona yoğun itirazda bulundular.

Sönük ilk yarı

Beşiktaş tahmin edilenin aksine ilk 45 dakikada topla daha fazla oynadı. Bunda Galatasaray’ın durağan, pozisyon almaya dayalı savunması etkili oldu. İlk devrede kayda değer bir pozisyon olmadı iki taraf adına da. Galatasaray’da Podolski ve Beşiktaş’ta Talisca’nın uzaktan şutu dışında taraflar etkisiz kaldılar. Galatasaray Carloe’un bulunduğu sol taraftan etkili olmaya çalıştı. Beşiktaş bu bölgeyi ve özellikle Sneijder’i çok iyi savunarak rakibine pozisyon şansı tanımadı. İlk yarı golsüz eşitlikle geçildi.

Galatasaray oyundan düştü

İkinci yarıda Galatasaray konuk takım, Beşiktaş ev sahibi gibiydi. Konuk takım ön alanda yoğun presle rakibinin oyun kurmasını engellemeye çalıştı. Galatasaray ise savunmada acemi gözüktü ve büyük boşluklar verdi. Bir duran topta Beşiktaş golü erken buldu. Hakan Balta’nın sol çaprazda yaptığı gereksiz faulün cezasını Talisca kesti. Brezilyalı’nın sert vuruşunda barajdaki Bruma, topun yönünü değiştirerek topun filelere gitmesine sebep oldu: 0-1

Bruma yetmedi

Golden sonra Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Bruma çok etkili bir futbol ortaya koydu. Çalım yeteneğini sergileyen genç futbolcu, çıkardığı şutlarla da Fabri’yi zorladı. Bruma’nın iyi futbolu hücumda Galatasaray’ın daha etkili olmasına neden oldu.

Oyun hareketlendi

Sanki maçta tüm pozisyonlar son 10 dakikaya saklanmış gibiydi. Savunmada daha risk alan Galatasaray’ın durumundan faydalanan Beşiktaş, irili ufaklı ozisyonlar yarattı. 83’te ise Lukas Podolski yüzde yüzlük bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Alman yıldız 85. dakikada da tehlikeli bir şut çıkardı Beşiktaş kalesine. Sonuç olarak Beşiktaş, Arena’da altın bir üç puan aldı. Galatasaray ise şampiyonluktan oldukça uzak bir noktaya düştü.

Galibiyet pozu

Galibiyetin ardından açıklama yapan Oğuzhan Özyakup "Daha 12 maç var. Geçen sene de 1-0 kazanmıştık. Yine kazandık ama lig uzun. Şampiyon olana kadar hiçbir takım şampiyon değildir. Galatasaray'ı yendik farkı 10 yaptık.Galibiyetin keyfini çıkaracağız. Sezon başı oynamamam gerekiyordu. Şimdi kendi pozisyonumdayım. Atiba ile oynayınca özgüvenim yükseliyor, oyunu kuruyorum" dedi. Öte yandan siyah-beyazlılar galibiyet pozunu sosyal medyadan paylaştı:

STAT: TT Arena

SAAT: 20:00 HAKEM: Bülent Yıldırım

YAYIN: BeIN Sports 1

SAKAT: Serdar Aziz (Galatasaray) / Caner, Necip (Beşiktaş)

CEZALI: Tosic (Beşiktaş)

GALATASARAY: Muslera, Semih, Chedjou, Hakan, Carole, De Jong, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

YEDEKLER: Cenk, Sabri, Ahmet, Tolga, Josue, Rodrigues, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

YEDEKLER: Tolga, Beck, Mitrovic, Gökhan İnler, Tolgay, Ömer Şişmanoğlu, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Maçtan notlar

Dostluk yemeği...

Hürriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray ve Beşiktaş Kulübü arasında 90 dakika öncesinde son derece dostane bir görüntü hakim oldu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve kurmaylarını Galatasaray yöneticileri karşıladı.

Sarı kırmızılılar, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yöneticilerine özel localarında akşam yemeği verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu yemekte samimi bir görüntü sergiledi

Podolski'den üçlü şov!



Galatasaray'ın Alman yıldızı dünkü 90 dakika öncesinde sarı kırmızılı tribünlere üçlü çektirdi.

Maç öncesinde Galatasaray takımı sahaya çıkar çıkmaz tribünler Podolski'yi seslenip " Podolski buraya üçlü çektir tayfaya" bağırdı.

Alman yıldız da, tribünlerin bu isteğini kırmayıp taraftarları coşturdu.

TT Arena'da Beşiktaş'a gönderme...



Beşiktaş taraftarı, Türk Telekom Arena Stadı'ndaki maça saat 15:30'da güvenlik sebebi ile alınırken Galatasaray kulübü siyah beyazlıların, tezahüratlarını dindirmek adına manidar bir parça tercihinde bulundu.

TT Arena'da maç öncesinde sık sık Kenan Doğulu'nun ' Önce rütbeni bileceksin" parçası ile 4.yıldızı takan Galatasaray taraftarı bu sezon şampiyonluğa ulaşması halinde 3. yıldızını takacak olan Beşiktaş'a gönderme yaptı.

Igor Tudor'dan 3 isme makas...



Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, dün 3 futbolcusunu kadroya almadı. Hırvat teknik adam performanslarını yeterli görmediği Sinan Gümüş, Martin Linnes Luis Cavanda'yı 18 kişilik maç kadrosuna almadı.

Bruma takıma döndü, barış resmen ilan edildi



Rizespor deplasmanına ' Canım sıkkın, mutsuzum' diyerek çıkışıp Tudor'un tüm ısrarlarına rağmen gitmeyen Bruma ilk 11'de sahaya çıktı.

Hafta içinde Bruma'nın antrenmanlardaki hırsı ve performansından memnun olan Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Garry Rodrgiues'in yerine ilk 11'de Portekizli futbolcuya şans verdi.

Sabri Sarıoğlu yok



Sabri Sarıoğlu kafa toplarındaki zafiyeti yüzünden formayı Semih Kaya'ya kaptırdı. Hafta boyunca Galatasaray'ın bu sezon büyük sorun yaşadığı yan toplar ile alakalı özel çalışmalar yaptıran Igor Tudor, Sabrİ'yi ilk 11'e almadı.

Sabri'nin hava toplarında zayıf kalması ve defansif anlamda yeterli görmeyen Tudor, sürpriz bir hamleye imza atıp sağ bekte Semih Kaya'ya şans tanıdı.

"Bana Yunanistan'da lazımsın"



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile konuşan Aboubakar Galatasaray derbisinde oynamak için izin istedi. Güneş ise Aboubakar'a "Uzun bir yolculuktan geldin. Bana Yunanistan'da lazımsın. Olimpiakos maçına kadar kendine iyi bak." ifadesini kullandı. Güneş, Cenk Tosun'un formda olduğunu ve ikinci yarıda değişime gidebileceğini vurguladı

Dev pankart açtılar

Beşiktaşlı taraftarlar Arena'daki derby maçı için özel pankart hazırladılar. Siyah Beyaz Derneği ve taraftar gruplarının hazırladığı "Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür" ve Sadece Beşiktaş" pankartından başka pankart sokulmadı

"Beşiktaş taraftarına telefonla geçmiş olsun"



Arena'ya gelen taraftar kafilesinden Beşiktaşlı bir taraftarın otobüsün kapısından düşüp hastaneye kaldırılması üzerine siyah beyazlı kulübün yöneticisi Ahmet Nur Çebi taraftarın yakınlarını telefonla arayarak geçmiş olsun dedi ve kulüp olarak taraftarın iyileşmesi için tüm imkanları seferber ettikmlerini söyledi

Mitrovic son anda 11'den çıkartıldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ümraniye'de kadroyu oluştururken futbolcularla tek tek konuştu ve Mitrovic ile fikir alış verişinde bulundu. Güneş takımı bozmayacağını ve istikrarlı futbol sergileyen Atınç'tan yana tercihini kullandı. Bir gün önce ilk 11 kişilik kadroda denediği Mitrovic'i kadrodan çıkardı.

Derbi öncesi barış ve destek!

Son haftalarda Galatasaray takımının ortaya koyduğu futbolu beğenmeyen ve yönetim ile birlikte sarı kırmızılı takımı sık sık protesto eden taraftarlar dün derbi nedeniyle bu tavırlarını askıya aldı.

Galatasaray taraftarı Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kırmızılı oyuncuları tek tek tribünlere çağırıp destek verdi.

İki efsane plaket aldı



Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde Simoviç ile Muslera'ya sarı kırmızılı kulüp tarafından özel plaket verildi. Galatasaray forması ile tam 187 maça çıkarak en fazla forma giyen isim olan Zoran Simovic'in rekorunu dün Fernandı Muslera egale etti.

Galatasaray Kulübü 2.Başkanı Cengiz Özyalçın, Simovic'e plaketini verdi. Muslera ise Simovic'ten teşekkür plaketini aldı.

Galatasaray'ın kasası doldu



Sarı kırmızılılar Beşiktaş derbisinde taraftarın gösterdiği ilgi ile kasasına 7 milyon TL para sokmuş oldu. Galatasaray taraftarının 25 bin üzerinde aldığı bilet ve GS STORE ürün satılı ile sarı kırmızılılar 7 milyon TL'ye yakın gelir elde etti.