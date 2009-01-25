

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Denizlispor karşısında zorlu bir mücadele verdiklerini, buna karşın sahadan kazanarak ayrılmayı bildiklerini söyledi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Denizlispor maçı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, bu karşılaşmanın ikinci yarının ilk değil, ilk yarının son maçı olduğunu belirterek, ''Dolayısıyla sayı olarak ligin yarısını tamamladık. Zorlu bir gündü. Kazanmamız açısından, yaratabildiğimiz gol pozisyonu diğer maçlara göre daha azdı ama kazanacak kadar pozisyon ürettik. Maçın 1-0'da kilitlenmesi bizi temkinli oyuna itti'' dedi.



İyi takım savunması yapıp, iyi mücadele ettiklerini belirten Denizli, ''Net birkaç pozisyon vardı ama kullanamadık. Bu da doğaldır. Neticede bu hafta, önümüzdeki rakiplere daha yakın olacağımız bir haftaydı. Bunu bugün itibariyle değerlendirdik. Her bakımdan zor bir gündü. Buna rağmen takımın mücadelesi, zaman zaman yaptığı atak organizasyonları iyiydi'' diye konuştu.



Beşiktaş'ta son dönemde kırmızı kart görenlerin sayısının arttığının belirtilip, Zapotocny'nin gördüğü kırmızı kartın sorulması üzerine Denizli, ''Kırmızı kart konusunda sadece bu akşamki futbolcu tepkisini değerlendirmemek lazım. Bugün hakemin çaldığı veya çalmadığı düdüklerle ilgili değil. Benim futbolcularımın kaybettiği birçok maçta hakemlerin çaldığı veya çalmadığı, gösterdiği veya göstermediği kartlardan kaynaklanıyor. Bunu genel olarak değerlendirmek lazım. Rakiplerimizin oynadığı maçları da izliyor futbolcular. Tabii bu futbolcunun haklı olduğunu göstermez. Ama psikolojik gelişimi böyle. Böyle kartlar, Beşiktaş'ta en büyük cezayı görür, bu akşam da Zapotocny cezayı görecektir'' dedi.



''YUSUF'UN HEYECANI NORMALDİR''



Denizli, yeni transfer Yusuf'un performansıyla ilgili soruyu da, ''Yusuf'un futbolculuk kalitesiyle ilgili birşey söylemeye gerek yok. Ama bir futbolcu ne kadar tecrübeli olursa olsun, ilk kez taraftarların önüne çıkıyorsa heyecan yaşaması normaldir. Uzun süren sakatlığından sonraki 2. maçı. Her geçen hafta katkısı olumlu olacaktır'' yanıtını verdi.



Yusuf ile Delgado'nun bir arada oynayıp oynayamayacağının sorulması üzerine, ''Oynayabilir. Bu akşam Tello ile Yusuf'un birarada görev yapmalarıyla Delgado ve Yusuf'un birarada oynaması arasında bir fark olmaz'' derken, yabancı transferiyle ilgili olarak da, ''Yabancı transferiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzü görmemiz için hem kulübümüzün hem futbolcumuzun aynı memnuniyette olması gerekiyor'' diye konuştu.



KAYIHAN: GOL YOLLARINDA ETKİSİZDİK



Denizlispor Teknik Direktörü Ümit Kayıhan da Beşiktaş karşısında iyi mücadele ettiklerini, ancak gol atmayı başaramadıklarını söyledi.



Kayıhan, tüm amaçlarının kazanmak üzerine olduğunu ifade ederek, ''Planlarımızı bunun üzerine kurduk. Oyunun genelinde iyi mücadele ettik. Kendi kalemize attığımız golden sonra öne çıkmaya çalıştık. İkinci yarı riskler aldık. Girdiğimiz bazı gol pozisyonları var, ama bitirici noktalarda son vuruşları yapamıyoruz. Bu nedenle çok tehlike yaratamadık'' diye konuştu. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra baskılarını artırdıklarını belirten Kayıhan, ''Son 15 dakika tamamen Beşiktaş sahasında oynadık. Ama bir türlü golle buluşamadık. Şampiyonluğa oynayan Beşiktaş karşısında iyi mücadele ettik ama golle buluşamadık'' dedi.

