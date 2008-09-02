Zorlu 9 santrali devraldı

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye (ADÜAŞ) ait, toplam 141 MW kurulu gücündeki 9 santralin, özelleştirme ihalesini 510 milyon dolarla kazanan Zorlu Enerji’ye devri tamamlandı. Konuya ilişkin devir sözleşmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile Zorlu Enerji arasında imzalandı.



Geçen mart ayında yapılan ihaleyi kazanan Zorlu, devir sürecinin tamamlanmasının ardından ihale bedelini ödedi. Zorlu Enerji’nin yüzde 96 pay ile iştiraki olan Zorlu Doğal Elektrik’in, bu santrallerin finansmanında kullanmak üzere 1 yıl 7 gün vadeli 360 milyon dolarlık kredi aldığı da dün açıklandı.



ADÜAŞ'ın özelleştirmesi için yapılan nihai pazarlık görüşmesinde, ADÜAŞ'a ait Tercan, Kuzgun, Mercan, İkizdere, Çıldır, Beyköy, Ataköy Hidroelektrik Santralleri ile Denizli Jeotermal Santrali işletme hakkı verilmesi yöntemi, Engil Gaz Tribünleri Santrali'nde ise satış yöntemi uygulanmıştı. 5 Mart 2008 tarihinde gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, 510 milyon dolar bedelle Zorlu Enerji vermişti.



Rekabet Kurulu'nun görüşünün alınmasının ardından, Özelleştirme Yüksek Kurulu onayı alınmış ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) lisans başvurusunda bulunulmuştu. EPDK da Zorlu Enerji'ye söz konusu santraller için, 30 yıllığına ayrı ayrı üretim lisansı verilmesini uygun bulmuştu.



‘Kapasiteyi 2 katını çıkaracağız’



Zorlu Enerji Grup Başkanı Murat Sungur Bursa, toplam 141 MW kurulu güce sahip 7 hidroelektrik, 1 jeotermal ve 1 termik (gaz türbini) santralin yıllık 450 milyon kilovat saat kWh olan üretim kapasitesini iki yıl içinde iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



Murat Sungur Bursa, söz konusu santrallerde kısa ve orta vadeli rehabilitasyon çalışmalarına hemen başlayacaklarını belirtti. Bursa, bu çalışmaların yanı sıra ilave kapasite artırımları ile santrallerin bulundukları havzalardaki yakıt potansiyelinin maksimum düzeyde kullanımını sağlamayı planladıklarını kaydetti. Murat Sungur Bursa, Enerji Grubu’nun beş yıllık hedefinin yenilenebilir enerji yatırımları ile büyümek olduğunu söyledi.



Gaz türbinlerinin mülkiyetini aldı



Zorlu Doğal Elektrik, ihale ile Van’da bulunan Engil Gaz Türbinleri’nin mülkiyetini alırken, Tokat, Eskişehir, Kars, Rize, Erzurum, Erzincan ve Tunceli’de bulunan hidroelektrik santralları ile Denizli’de faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük kapasiteli jeotermal santralinin 30 yıllık işletme hakkına sahip oldu.



'Yenilebilir enerji için önemli adım'



Santrallerin işletmesinde hem yöresel istihdamı, hem de doğal tarımı desteklemeye öncelik vereceklerini ifade eden Bursa, santrallerin lokomotifi olan Denizli Sarayköy jeotermal santralinden elektrik üretiminin yanı sıra ısı üretimi de yaparak bölgede seracılık başta olmak üzere yeni iş alanlarının oluşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Zorlu Enerji Grubunun beş yıllık hedefinin yenilenebilir enerji yatırımları ile büyümek olduğunu kaydeden Bursa, ADÜAŞ ihalesi kapsamında bulunan HES'lerin ve jeotermal santralin bu hedefe ulaşmada önemli bir adım olduğunu, yenilenebilir enerji alanında yapılacak diğer özelleştirme ihalelerini de yakından takip edeceklerini bildirdi.

