"Zorla ücretsiz izne çıkarılanlar ayda 502 TL'ye mahkûm edildi"

Çalışma ekonomisi uzmanı akademisyen Aziz Çelik, ücretsiz izne çıkarılan işçilere devletin bugüne kadar verdiği desteğin ortalama 502 lira ile sınırlı olduğunu belirtti.



Çelik, BirGün’deki yazısında “İŞKUR’dan yapılan transferler de beklenenin çok altında kaldı. 4,5 milyon işçiye 6 milyar TL ödenek verilmiş. Ortalama ödenek miktarı 1.333 TL olurken, işçi başına kısa Çalışma Ödeneği 1.591 TL, işçi başına ücretsiz izin ödeneği 502 TL, işsiz başına işsizlik ödeneği 1.235 TL olmuş. Tümü asgari ücretin altında. En vahimi de zorla ücretsiz izne çıkarılan 880 bin işçi ayda 502 TL'ye mahkûm edilmiş. Oysa halen işsizlik sigortası fonunda 130 Milyar TL kaynak var” dedi.

"Nakit desteğin büyüklüğü yüzde 4 ile sınırlı"

İktidarın Koronavirüs’e karşı açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin büyüklüğünün 270 milyarı aştığına dikkat çeken Aziz Çelik, çalışanlara verilen toplam nakit desteğin 11.5 milyar lira ile sınırlı olduğunu belirterek, “Paket kapsamındaki kalemlerin yüzde 96’si borç ertelemesi ve kredi kolaylığı iken sadece yüzde 4’ü nakit desteğinden oluşuyor” değerlendirmesi yaptı.