"Zorla Tokyo'dan gönderiliyorum" diyen Belaruslu atlet, polis ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından korumaya alındı

Tokyo Olimpiyatları’nda takım arkadaşları tarafından zorla havalimanına götürüldüğünü iddia eden Belaruslu kısa mesafe koşucusu Krystsina Tsimanouskaya polis tarafından koruma altına alındı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’nin de olaya dahil olduğunu açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, bugün kadınlar 200 metrede karışması beklenen Tsimaouskaya, Haneda havalimanında Japon polislerden yardım talep etti. Atlet, takım arkadaşlarını eleştirdikten sonra Belarus uçağına binmek zorunda kaldığını söyledi.

Belarus Spor Birliği Vakfı Tsimanouskaya’nın Almanya’dan iltica talebinde bulunmayı planladığını söylerken Polonya ve Çekya atlete iltica teklif etti.

IOC Sözcüsü Mark Adams, IOC ve Tokyo 2020’nin ayrı ayrı atletle konuştuğunu, sporcunun geceyi havalimanı otelinde geçirdiğini söyledi. Adams, “Onunla dün gece ve bugün konuştuk. Güvende ve iyi hissediyor. İlk görevimiz onunla ilgilenmek. BM İnsan Hakları Komitesi’nin olaya dahil olduğunu ve polisin meseleyle ilgilendiğini biliyorum” dedi.

Telegram üzerinden Reuters’a açıklamada bulunana 24 yaşındaki atlet, takım kaptanlarının ilgisizliğiyle ilgili Instagram’da yaptığı paylaşım nedeniyle takımdan çıkarıldığını söyledi. IOC’den yardım isteyen Tsimanouskaya, “Üzerimde baskı var. İznim olmadan beni ülkeden çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

Belarus Olimpiyat Komitesi, Tsimanouskaya’nun “duygusal ve psikolojik durumunu” sebep göstererek Olimpiyat takımından atleti çıkardı.