Zorla senet imzalatan çete çökertildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Germencik ve Söke ilçelerinde polisin, tefecilik yapıp, baskı ve tehditle borç senedi imzalattıkları kişilerin ev, arazi ve bankadan çektikleri kredilere el koydukları belirlenen çeteye yönelik düzenlediği operasyonda, 28 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin intihara teşebbüs etmesine de neden oldukları belirlenen çete üyelerinin ev, işyeri ve üzerlerindeki aramalarda ele geçirilen çok sayıdaki silah ile çeşitli isimlere düzenlenmiş borç senetleri, tapu ve borç, alacak kayıtlarının tutulduğu belgelere de el konuldu.

Geçen 4 Mayıs\'ta Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Germencik\'teki bir suç çetesinin vatandaşları borçlandırıp, ev ve arazileri ile diğer gayrimenkullerine el koyduklarını belirledi. Çete üyelerinin ayrıca, bankadan kredi çektirdikleri kişilerin paralarını da ellerinden aldıklarını saptandı.

Bunun üzerine çete üyeleri, Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın koordinasyonunda 30 Mayıs- 18 Ekim tarihleri arasında teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından Germencik ve kırsal mahalleleri ile Söke\'de yaşadıkları tespit edilen çete üyelerine yönelik, 400 polisin katılımıyla, şafak vaktinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 27 ev, 2 işyeri ve 18 aracın arandığı operasyonda, çetenin lideri olduğu ileri sürülen İ.D.\'nin de aralarında bulunduğu 1\'i Söke\'de olmak üzere toplam 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin, ev, işyeri, otomobilleri ve üzerlerindeki aramalarda, 2 kurusıkı tabanca, 25 kurusıkı tabanca fişeği, otomatik şarjörlü 1 av tüfeği, bu tüfeğe ait 3 şarjör, 348 adet av tüfeği kartuşu, ruhsatsız 5 av tüfeği, 3 kılıç, 1 sustalı bıçak, çeşitli isimler adına düzenlenmiş çok sayıda senet ve tapu ile borç, alacak kayıtlarının tutulduğu belgeler ele geçirildi.

2 KİŞİNİN İNTİHARA TESEBBÜS ETMESİNE NEDEN OLMUŞLAR

Şüphelilerin, baskı, şiddet ve ölüm tehdidi ile çeşitli tarihlerde borçlandırdıkları H.B., Ö.Y., Ş.Ş. ve F.E.\'nin tapulu ev ve arazilerine, S.T. ve F.E.\'nin ise çektikleri banka kredilerine el koydukları belirlendi. Çete üyelerinin ayrıca, baskı ve tehditle, A.K., S.T., Ş.Ş., F.E. ve Ö.Y.\'ye ev ve köylerini terkettirdikleri, S.T. ve Y.Y.\'nin intihara teşebbüs etmelerine neden oldukları tespit edildi. Germencik Belediyesi\'nin taşınmaz mal satış ihalelerine fesat karıştırdıkları da ortaya çıkan çete üyelerinin Germencik\'te bir kamu görevlisinin azmettirmesi ile Y.S. ile R.K.\'yi silahla yaraladıkları, ardından da bu kişilere baskı yapıp, \'Kendi kendilerini yaraladıklarını\' söylettikleri belirlendi. Çete üyelerinin son olarak otomobilini kundakladıkları M.E.\'nin 30 bin lirasının gasp edilmesi olayına karıştıkları da ortaya çıktı.

Toplam 16 ayrı suça karıştıkları belirlenen çete üyelerinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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