Zorla kısırlaştırılan kadınlar hakkını arıyor



Kenyalı Ruth Achieng, HIV taşıdığı için 2003 yılında zorla kısırlaştırılan 40 kadından biri. Achieng ve beraberindeki dört kadın şimdi haklarını aramak için yargıya başvurdu. Bu kadınlara insan hakları kuruluşları da destek veriyor. Nairobi'de bugün başlayan davaya ilgi büyük.

Avukat Allan Maleche, 'Kadınlar dava açtı, çünkü birden fazla noktada insan hakları ihlali söz konusu. Özel hayatları, sağlıkları, insan onurları zarar gördü ve işkenceye maruz kaldılar" diye konuşuyor. Avukat Maleche, HIV taşıyıcıları ve AIDS hastalarının hakları için mücadele eden 'Kelin' adlı organizasyonda görev yapıyor.

Kadınların ismi gizleniyor

Dava açan kadınların isimleri kamuoyuna açıklanmadı. Avukat Maleche bu kadınların HIV taşıyıcısı oldukları ve kısırlaştırıldıkları için toplumda damgalanmaktan korktuğunu, bu nedenle isimlerinin kamuoyuyla paylaşılmadığının altını çizdi.

Bu kadınlardan sadece Ruth Achieng iki yıl önce başına gelenleri açıklayarak, kamuoyunun karşısına çıkmaya cesaret etti. Achieng, "2003 yılında üçüncü çocuğuma hamileydim. 6. ayda kanamam oldu, bilincimi kaybettim. Bunun üzerine hastaneye kaldırılmışım. Doktorlar ameliyatla çocuğu aldılar. Bu sırada beni kısırlaştırmışlar. Çünkü tahlillerde HIV taşıdığım ortaya çıkmış. Bunu bana ameliyattan sonra söylediler" diyor. Bu olayın ardından hem bebeğini kaybettiği, hem de bir daha anne olamayacağı gerçeğiyle yüz yüze kaldığını söyleyen Achieng, iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor. Ruth Achieng, hikayesini kamuoyuyla paylaştıktan sonra önce işini kaybettiğini, ardındansa akrabaları ve komşularının kendisiyle ilişkisini kestiğini belirtiyor.

Avukatlar bu nedenle kısırlaştırma operasyonuna maruz kalan HIV taşıyıcısı kadınların isimlerinin gizli kalmasını özellikle istediğini vurguluyor. Avukat Maleche iki yıl boyunca yaptıkları araştırmalar sonucunda Ruth Achieng'in yanı sıra 39 kadına daha ulaştıklarını ama sonuç olarak sadece beş kadının üç klinik ve Sağlık Bakanlığı'ndan şikayetçi olarak dava açmaya yanaştığını söylüyor.