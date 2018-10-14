Zorla girdiği evde konaklayan Alman turist tutuklandı

Antalya'da tatil yaparken parası bittiği için zorla girdiği villada konaklayan ve evdeki süs eşyaları ile elektronik cihazları satan Alman turist Michael Spanel, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'hırsızlık' suçlarından tutuklandı ve Antalya Cezaevi'ne gönderildi.

"Açlıktan ölecektim''

Alman turist, parası bitince Antalya Konyaaltı'ndaki bir villaya zorla girdi. Sahibi S.Ç.'nin olmadığı sırada villa içinde ışık yandığını fark eden site görevlisi, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından baskın yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, villada Alman vatandaşı Michael Spanel ile karşılaştı.

Gözaltına alınan Michael Spanel, bir süre önce Almanya'dan tatile geldiğini, parasının bittiğini ve konakladığı otelden ayrılmak zorunda kaldığını anlattı. Kalacak yeri olmadığı için villaya zorla girdiğini ifadesinde anlatan Spanel, "Açlıktan ölecektim. Bu yüzden villada konaklayıp yiyip içtim" dedi.

İncelemede, turistin evdeki süs eşyası ve elektronik cihazları çalıp sattığını da belirledi. Villa sahibi S.Ç.'nin şikâyetçi olduğu Michael Spanel adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.