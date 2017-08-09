Zorla evlendirilmek istenen kız, ağabeyi tarafından balkondan aşağı atıldı

Kilis’te dün (8 Ağustos) zorla evlendirilmek istendiği için intihara kalkıştığı ileri sürülen 16 yaşındaki Suriyeli D.H.'nin, ağabeyi tarafından aşağı atıldığı ortaya çıktı. Tedavisi tamamlanan genç kız taburcu edilerek devlet korumasına altına alınırken, Suriyeli kızı aşağı attıktan sonra döven ağabeyi M.H. ise tutuklandı.



Olay, dün öğle saatlerinde Kartalbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan annesi ve ağabeyiyle kaçarak Kilis'te bir apartmanın 3'üncü katında kirada yaşayan D.H., ailesi tarafından kendisinden yaşça büyük ve istemediği biriyle para karşılığı evlendirilmek istendi.

Bunun üzerine çıkan tartışmada genç kız 28 yaşındaki ağabeyi M.H. tarafından evin üçüncü katından aşağı atıldı. Aşağı inen öfkeli ağabey bu defa da genç kızı döverek, yeniden eve götürmek istedi. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı hastaneye götürürken, anne ve ağabeyi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Genç kız koruma altına alındı

Hastanede tedavisi tamamlanan Suriyeli D.H.'nin psikolog nezaretinde ifadesi alındı. Genç kız ifadesinde para karşılığı yaşça kendisinden büyük birisiyle evlendirilmek istenmesine karşı çıkması nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi tarafından aşağı atıldığını söyledi. D.H., ağabeyinin ayrıca kendisini dövdüğünü söyledi. Suriyeli genç kız ifadesinin ardından devlet korumasına alınarak Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirildi.



Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.H.'nin annesi F.K. serbest bırakılırken, ağabeyi M.H. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.