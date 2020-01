Zorla evlendirilmek istenen 14 yaşındaki kız çocuğu, düğün gecesi operasyonla kurtarıldı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde, M.A.İ. (24) ile zorla evlendirilmeye çalışılan D.K. (14) isimli kız çocuğu, düğün gecesi götürüldüğü evden, polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Olayın ardından, M.A.İ. ile her iki ailenin üyeleri gözaltına alınırken, D.K. de devlet korumasına alındı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, Kızıltepe\'de bir kız çocuğunun evlendirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Müdürlükte oluşturulan kriz masasında, kız çocuğunun bilgilerine ulaşılmaya çalışıldı. Ellerinde sadece kuaföre ait telefon numarası bulunan yetkililer, kuaförün, çocuğun teyzesi olduğunu öğrendi. Ekipler bunun üzerine numarayı aradıklarında çocuğun teyzesi, böyle bir durumun olmadığını ileri sürdü. İkna olmayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli ile Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, ilçedeki tüm düğün salonlarını takibe aldı. Bir salonda D.K. ve M.A.İ. için düğün yapıldığını tespit eden ekipler, kargaşa oluşmasın diye, operasyon için törenin sona ermesini bekledi. D.K. ile M.A.İ.\'yi düğün sonuna kadar takip eden ekipler, ardından girdikleri eve operasyon düzenleyerek, kız çocuğunu kurtardı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, D.K. ise devlet korumasına alındı.

\'DAKİKALARLA YARIŞTIK\'

Kriz masasında operasyonu takip eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, ihbar üzerine 12 kişilik ekiple harekete geçtiklerini belirterek, \"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Mardin Valisi Mustafa Yaman\'ın da yakından takip ettiği olayda, kız çocuğunu çocuk gelin olmaktan kurtarmak için dakikalarla yarıştık. Sadece bir telefon numarasından yola çıktık ve kız çocuğunu son anda kurtarmayı başardık\" dedi.

\'KIZIMIZ İLK ALDIĞIMIZDA ŞOKTAYDI\'

Efetürk, aradıkları numaradan kendilerine yanlış bilgi verilmesine rağmen polis ekipleri ile koordineli olarak Bakan Kaya ve Vali Yaman\'ın talimatıyla ilçedeki düğün salonlarını tek tek dolaştıklarını anlattı. Şüphe üzerine bir salondaki düğünün takibe alındığını kaydeden Efetürk, \"Düğünden kız çocuğunu almamız, çok riskliydi. Düğünün bitmesini bekledik. İkamet adresi de tespit edilmişti. Düğün bittikten sonra evde damat ve kız çocuğunu ekiplerimiz aldı. Sabah 6\'ya kadar çalışmalarımız sürdü. Allah\'a çok şükür kızımız, şu an devlet koruması altına alındı. Gerekli tedbirler alındı. Kızımızı ilk aldığımızda şoktaydı. Şimdi sağlığı çok iyi. Şu an gayet iyi, inşallah daha da iyi olacak\" diye konuştu.

İKİ AİLENİN DE ÜYELERİNE GÖZALTI

Öte yandan, D.K. isimli kız çocuğu ile M.A.İ.\'nin hem Suriye hem Türkiye vatandaşı olduğu öğrenildi. Mardin\'in Kızıltepe ilçesine yaklaşık 6 yıl önce gelerek, yerleştikleri belirtilen her iki ailenin üyelerinin de çifte vatandaş olduğu bildirildi.

Olayın ardından M.A.İ. ile her iki ailenin üyeleri, polis tarafından gözaltına alındı. Çocuk yaşta zorla evlendirilmeye çalışılan D.K. ise devlet korumasına alındı. Küçük çocuğun zorla evlendirilmek istenmesiyle ilgili M.A.İ. ve aileler hakkında soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI