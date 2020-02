Zorla evlendirildiği 5 yıl şiddet gördüğü eşini vuran Aylin'den mektup var: Hayata dair bir şansım daha olduğuna inanıyorum

2012 yılında zorla kaçırılarak evlendirilen Aylin Işık, evliliği boyunca eşinden şiddet gördü. ‘Kasten yaralama’ gibi suçlardan 8 yıl hapis yatan ve evlilikleri süresince de cezaevine girip çıkan eşinden boşanmak için iki dilekçe veren Işık, her seferinde tehdit edildi.

Evde kendisini pompalı tüfekle tehdit eden eşini 17 Aralık’ta vurmasının ardından karakola gidip teslim olan Işik, polislere “Kocamı vurdum, ölmüş olabilir” diyerek teslim oldu. Bakırköy Cezaevi’nde tutuklu bulunan Işık, 17 Nisan’daki duruşması öncesinde Ekmek ve Gül’e gönderdiği mektupta şunları söyledi:

"Yüreği ağzında yaşayan tüm kadınlara;

Şu an cezaevindeyim.

Ben ve benim durumumda olan nice kadın var burada. Herkes sesini duyuramıyor. Ben bugün bunları size yazıyorsam hayata dair bir şansım daha olduğuna inanıyorum ve yürekten seviniyorum.

Her gün kadın cinayetleri, şiddetler, masum çocuklar gazetelere, haberlere düşüyor, okuyorum, izliyorum. Hayatta olduğuma şükrediyorum. Ben de aynı durumda olabilirdim. Bu zulüm bitsin diye dua ediyorum. Allah tüm çaresizlerin çaresi olsun, kimse ezilmesin, üzülmesin, ölmesin.

Dört duvar içindeyim;

Ama burada dayak yemiyorum, aşağılanmıyorum, sürekli ölüm korkusuyla dolaşmıyorum. Hayattayım, nefes alıyorum.

Tek derdim evladım. Ondan ayrıyım, ona da kavuşunca daha ne isterim ki rabbimden sağlıktan başka.

Kadınlara, ablalarıma, kardeşlerime;

Hayatta ne yaşarsanız yaşayın ama hiçbir şeyden korkmayın.

Korkular kaybettiriyor insana, siz kaybetmeyin.

Anlatın dinleyeniniz olsun olmasın, susmayın bir şekilde sesinizi duyurmaya çalışın. Defalarca ölümle burun buruna gelmiş biri olarak diyorum sizlere, korku ölüm getiriyor, korkmayın!

Yaşamak çok güzel; bu güzel duyguyu sizden esirgeyen her kim olursa olsun uzak durun, inanmayın.

Ben çok korktum, çok sustum, çok canım yandı hep kaybettim. Gençliğimin en güzel yılları hep gözyaşlarımla akıp geçti.

Bunları size yazamıyor olabilirdim.

Nefes alıyorum, nefes almak çok güzel.

Ezilen tüm kadınlara kalbimle dua ediyorum, kalbinizle dualarınızı beklerim.

17 Nisan’da mahkemem var. Yanımda olup bana destek olursanız çok sevinirim. Belki buradan çıkamam ama kanımı dökmek için gün sayan insanlara yalnız olmadığımı hissettiririm ilk defa.

Sonsuz sevgilerimle...

Aylin… "

**Aylin Işık'ın hikayesinin tamamını Ekmek ve Gül'den okuyabilirsiniz.