Zorla çalıştırılan seks işçileriyle birlikte olanlara ceza

Hollanda, fuhuş yapmaya zorlanan seks işçileriyle birlikte olan kişileri cezalandırmaya hazırlanıyor.

İktidar ve muhalefet partilerinin ortaklaşa hazırladığı yeni yasal düzenleme ile seks amaçlı insan ticaretinin önlenmesi hedefleniyor.

Seks işçileri örgütü ise, önümüzdeki hafta ele alınacak yasa önerisi konusunda kaygılı.

Hollanda, 16 yıl önce seks işçiliğini "iş kolu" olarak kabul ederek, yasal izin çerçevesinde serbest bıraktı.

Ancak son yıllarda özellikle Doğu Avrupa kökenli insan ticareti nedeniye Hollanda'daki "seks endüstrisi" yasa dışı yollara kaymaya başladı.

Kaçak yıllarla ülkeye getirilen bir çok kadına zorla fuhuş yaptırıldığı, son yıllarda sık sık resmi raporlara yansımaya başladı.

Parlamento, bu sektördeki kadın sömürüsü ve insan ticaretini önlemek amacıyla harekete geçti.

"Finlandiya'da başarılı olmadı"

Sosyalist Parti, Hristiyan Birliği (CU) ve iktidar ortağı İşçi Partisi (PvdA) ortak bir önerge hazırladı. Buna göre, zorla fuhuş yaptırılan seks işçileriyle birlikte olanlar cezalandırlacak.

İsveç, Norveç, İzlanda, Kuzey İrlanda ve Fransa para karşılığı seksi yasaklamıştı. Hollanda da, yeni düzenlemeyle bu konuda kısmen yasaklama getirmiş olacak.

Hollanda'dakine benzer bir düzenleme, 2006 yılında Finlandiya'da hayata geçirildi. Ancak Finlandiya polisi ve yardım örgütlerine göre, bu sistem istenilen şekilde işelemedi, sektör daha fazla yer altına kaydı.

Seks işçilerinin durumu daha kötüleşti. Paralı seks müşterileri, ceza alma korkusuyla karşılaştıkları olumsuzlukları bildirmekten çekindi.

Hollanda Seks İşçileri Derneği (Proud) da benzer kaygıları taşıyor. Derneğe göre düzenleme, seks işçilerinin durumunu daha da kötüleştirecek. Yeni yasa, seks işçilerini daha güvenli hale getirmeyecek.

Hollanda İnsan Ticareti Ulusal Raportörü Corinne Dettemeijer ise, yeni yasadan umutlu. Ona göre bu yasanın, ile fuhuşa yönelik insan ticaretine karşı koruyucu bir etkisi olacak. Polis, yasa ile daha geniş yetkiye sahip olacak.

Raportör, yeni yasa ile paralı seks müşterilerinin, fuhuş yapılan oto yol kenarları, otopark, garaj gibi yasa dışı alanlardan uzaklaşarak kontrolün daha iyi olduğu yasal alanlara kayacağını düşünüyor.