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Dünya
Deutsche Welle

Zorla çalıştırarak yüksek kazanç

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) araştırmasına göre dünya çapında zorla çalıştırılan işçilerden yılda 150 milyar dolar kâr elde ediliyor.

20 Mayıs 2014 18:58


ILO Genel Direktörü Guy Ryder tarafından Cenevre'de açıklanan raporun sonuçlarına göre yasadışı sömürü özellikle seks işçiliğinde korkunç boyutlara ulaşıyor. Dünya çapında 21 milyon insan çeşitli sektörlerde rızaları olmadan çalıştırılırken bu işçilerin en az 5 milyonunu 18 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. ILO'nun raporuna göre zorla çalışmaya direnenler ağır cezalara, fiziksel şiddete ya da aç bırakılmaya maruz kalıyor. Zorla çalıştırılanlar emeklerinin karşılığını ya hiç almıyor ya da kendilerine yetersiz ödeme yapılıyor.

Guy Ryder zorla çalıştırmaya karşı hükümetlere kararlı bir mücadele çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'e bağlı ILO tarafından yapılan araştırmalara göre “ticari cinsel sömürüden” elde edilen kâr yılda 99 milyar doları buluyor. Kaçak insan ticareti, fuhuş ve pornografi bu kategori altında ele alınıyor. Kurbanlar ise en başta kadınlar.

Fabrikalarda, madenlerde ve inşaat branşında ise verilere göre her yıl 34 milyar dolar kâr elde ediliyor.

Tarım ve ormancılık alanlarında zorla çalıştırmadan elde edilen kâr 9 milyar doları buluyor. Ayrıca erkek, kadın ve çocuklar hane içi işlerde herhangi bir ödeme yapılmaksızın karın tokluğuna çalışıyor. Ev içi işçilikten yılda 8 milyar dolar kâr elde ediliyor.

Rapora göre Asya ülkelerinde 8 milyon, Afrika ülkelerinde 3,7 milyon, Güney Amerika'da 1,8 milyon, Güney Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde 1,6 milyon kişi zorla çalıştırılıyor. ABD, Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkelerde de 1,5 milyon kişinin zorla çalıştırıldığı rapora yansıdı. Yakın ve Ortadoğu ülkelerinde ise ILO verilerine göre yarım milyondan fazla insan zorla çalıştırılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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