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Kayıt ve diplomada zorla bağışa 5 bin 714 soruşturma

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, okul kayıdı ve diploma karşılığında bağış alan 5 bin 714 okul yöneticisi hakkında soruşturma açıldığını söyledi.

25 Mayıs 2012 09:48

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, yasaklanmasına rağmen öğrencilerin okul kayıtları ve diploma karşılığında bağış alan 5 bin 714 okul yöneticisi hakkında soruşturma açıldığını söyledi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Dinçer, 2 bin 771’ine okul yöneticisine disiplin cezası önerildiğini belirtirken 2 bin 943 okul hakkında soruşturmanın halen devam ettiğini kaydetti. Dinçer, okulların temizlik, kırtasiye, fotokopi, bilgisayar onarım ve alımları, yakacak ve güvenlik hizmetleri için 2012 bütçesinde 3 milyar TL ayrıldığını kaydetti.


Dinçer, FATİH Projesi’ne ilişkin soruları yanıtlarken, bu projenin 8 milyar TL bütçesinin olduğunu kaydetti. Öğrencilere dağıtılan tabletlerin ömrünün 2 yıl olduğu iddialarını da yanıtlayan Dinçer, bilgisayarların ömrünün 4 yıl olduğunu kaydetti.

Dinçer, tablet bilgisayarların üretiminin Türkiye’de olması yönünde çalışmalar yapıldığını belirterek, “Tablet bilgisayar ile ilgili FATİH Projesi internet sitesi üzerinden tüm firmalara çağrı yapılarak beklentiler bildirilmiştir. Beklenti kağıtları değerlendirildikten sonra üretim ülkemizde yapılması için yürütülen çalışmalar devam etmektedir” dedi.

 

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