Zorbay Küçük'ün babasından Fatih Terim'e yanıt: Çok nazik, beyefendi çocuktur, "lan" demez asla

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "şikâyetçiyiz" dediği hakem Zorbay Küçük'ün babası, oğlunun yeni FIFA kokartı taktığını belirterek, "Saha içerisinde hakemle irtibat halinde olanların konuşmaları ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Galatasaraylı futbolculara 'lan, yalancı' gibi ifadeler kullandığı iddia edilen Zorbay Küçük için babası Feyzullah Küçük'ten açıklama geldi.

Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük, "Oğlumun lugatında lan kelimesi yoktur. Çok nazik, beyefendi çocuktur. Lan demez asla. Go Away, uzaklaş demek. Yeni FIFA almış bir çocuk nasıl ağzını bozar? Kendini neden riske atsın? Saha içerisinde hakemle irtibat halinde olanların konuşmaları ortaya çıkacaktır" dedi.

Beyaz TV'ye konuşan Küçük, "Tabii ki Fatih hoca kendi oyuncusunu haklı görecektir. Onun hakkını savunacaktır. Ne hakkı varsa bilemiyorum yani. İşte hakemler konuşulmayacaktı son 6-7 hafta ama hakemsiz hafta geçmiyor. Üzülüyorum bu olaylara. Fatih hocamız başarılı, İmparator isimli bir abimiz, hocamız. Onun da inandığı şeyler vardır. Konuşulanlar vardır. Ne konuşulmuşsa hak yerini bulacaktır sonuçta" ifadelerini kullandı.