Zorba eşini de öldürmüş

Avcılar’da bir restorandan kaçırdıkları kadına tecavüz ettikleri öne sürülen ve bazıları polis yeleği giyen kişilerden biri olduğu iddiasıyla aranan C.N’nin, eşini öldürdüğü için de arandığı belirtildi.



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 Ağustos 2008 tarihinde Avcılar’daki müzikli bir restoranda konsomatris olarak çalışan 25 yaşındaki A.C’nin kaçırılarak tecavüze uğraması olayına ilişkin başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında, söz konusu olaya karıştıkları gerekçesiyle aranan 2 kişiden birinin C.N, diğerinin ise M.F.B. olduğu öğrenildi.



Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen bu kişilerden C.N’nin, şiddetli geçimsizlik yüzünden Ağrı’daki evini terk eden eşi Derya N’yi, konuşmak için geldiği İstanbul’da aralarında çıkan tartışma sonucu 28 Mayıs 2008 tarihinde tabanca ile başından vurarak öldürdüğü için de arandığı belirtildi.

Diğer şüpheli M.F.B’nin de yasa dışı yollardan Irak’ın kuzeyine kaçmış olabileceği kaydedildi.



Olayın geçmişi



Güvenlik kameralarına da yansıyan kaçırma olayında, geldikleri tepe lambalı otomobili restoran önüne park eden 2’si polis yeleği giyen silahlı kişiler, görevli otoparkçıya tekme, tokat ve copla vurarak içeri girmiş ve saçlarından tutup sürükleyerek dışarı çıkardıkları A.C’yi aynı araçla

kaçırmıştı.

Olayın ardından polislerce yapılan operasyonda Yusuf K. (26), Cesim G. (28), Yıldırım A. (19), Mehmet D. (24) ve Hakan F. (30) gözaltına alınmış ve bu kişilerden K, G. ve A’nın, kadına tecavüz ettikleri, D. ve F’nin de bu kişilere yardım ve yataklık yaptığı belirtilmişti. Şüphelilerden Yusuf K, Cesim G. ve Yıldırım A. tutuklanmış, diğer 2 kişi ise serbest bırakılmıştı.



